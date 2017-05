[Esclusiva] MT. Zuma, “Mt. Zuma”

Come ormai saprete, No Glucose Festival è vicino. Il 18 e il 19 maggio al Mikasa di Bologna saliranno sul palco Ducktails, Soviet Sovet, Yung, James Ferraro, Solki, The Smudjas, John Canoe, Flyin’ Zebra, Halfalib, Typhonian Highlife , Bee Bee Sea, e…i giovani Mt Zuma, di cui oggi vi facciamo ascoltare l’esordio in anteprima.

Power trio bolognese, tutti e tre poco più che vent’anni, con una sola idea in testa: suonare la loro strana idea di pop. Senza fronzoli, immediato: il loro è un fragore genuino di chitarra-basso-batteria. Umano e urgente, registrato in pochissimo tempo, senza l’ombra di un click e in totale presa diretta.

Il disco esce giovedì 18 maggio su MoreLetters in cassetta e digitale. Si acquista qui.

