Cover Maggio 2017: Mac DeMarco

Inutile negarlo: Mac DeMarco è uno dei personaggi musicali contemporanei cui siamo più legati. Da quella prima volta nel 2012, durante uno showcase segreto di Captured Tracks nel tempio della scena indie di Brooklyn, la Music Hall of Williamsburg, è stato subito amore.

Il ventisettenne Vernor Winfield McBriare Smith IV di Duncan (British Columbia, Canada) fin dal capolavoro del 2012, “2”, si è distinto per questa sua anima ambivalente di songwriter maturo e raffinato, con un temperamento a dir poco esuberante anche rispetto ai suoi testi più ironici e scazzati. Le sue trovate e i suoi meme, basti seguirlo su Instagram, sono all’ordine del giorno, ma anche in “Salad Days”, di due anni dopo, ha mostrato ancora una volta il suo indiscutibile talento d’autore. Il suo terzo LP ufficiale in uscita il 5 maggio, “This Old Dog”, a partire dai primi estratti, sembra suonare in tutto e per tutto un disco alla Mac DeMarco e, se possibile, ancora più adulto e ricercato.

Mac DeMarco tornerà in Italia ad agosto per due date: ad AMA Music Festival il 24 agosto e al TOdays di Torino il 25 agosto

Questa è la foto che abbiamo scelto per dedicare a Mac DeMarco la nostra cover di maggio, su Facebook, su Twitter e su Google+