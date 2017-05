[Contest] Vinci un biglietto per “502 Bad Gateway”, il festival di Timeshift Bologna

British Murder Boys, Daniel Avery, Roman Flügel, Paula Temple, Perc, Dj Stingray, MPIA3, Randomer, Samuel Kerridge, Voiski, Poison Affair, Marco Shuttle, Déformation_booléenne e Shkedul: sono questi i nomi della prima edizione di “502 Bad Gateway“, il festival creato dall’associazione Shifting, la stessa a Bologna cura la serate Timeshift, e in programma giovedì 1 giugno nei giardini del Link.

Una line-up che premia una visione internazionale, e che potrete gustarvi se riuscite ad accaparrarvi un biglietto del nostro concorso. Per partecipare basta mettere Like alla nostra pagina Facebook, scrivere un messaggio dal testo “502 Bad Bad Bad Gateway”, e sperare di essere il fortunato estratto. Per partecipare c’è tempo fino al 26 maggio!