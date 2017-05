Club To Club: dopo i Kraftwerk, ecco i primi nomi

Ci siamo: il cartellone di Club To Club comincia a prendere forma. Il festival torinese, ormai tra le proposte più interessanti a livello europeo, ha annunciato la prima tranche di ospiti della prossima edizione, in programma dall’1 al 7 novembre come sempre a Torino.

Oltre ai già annunciati Kraftwerk, che eseguiranno tutto il loro catalogo musicale (lo show, in scena ogni sera, si chiama appunto “The Catalogue“), ecco gli altri protagonisti: Nicolas Jaar, Richie Hawtin, Arca & Jesse Kanda, Ben Frost, Bonobo, Kamasi Washington, mura masa, Actress, Amnesia Scanner, Jacques Greene, Jlin, K Á R Y Y N, Visible Cloaks.

Prevendite già attive sul sito clubtoclub.it.