Nasce Fiato Sospeso Fest: i primi nomi del festival abruzzese

Siamo molto contenti di essere media partner di Fiato Sopeso, un piccolo festival abruzzese in programma sabato 15 luglio a San Salvo (CH) nato con l’intento di promuovere e proporre produzioni dal basso. Ad organizzarlo sono V4V-Records (l’etichetta che, tra i tanti nomi, ha pubblicato l’esordio dei Gomma) e l’Associazione Culturale Fatto Bene, entrambe realtà molto “pulsanti” nel panorama emergente italiano. Il concept “dal basso” è applicato alla musica ma non solo, perchè la proposta culturale si allarga anche al mondo dell’illustrazione e del buon cibo – che ci sta sempre bene.

Le prime band appena annunciate sono Tiger! Shit! Tiger! Tiger! e Cucineremo Ciambelle, ma al festival saranno presenti ospiti dal mondo dell’editoria indipendente: il duo scrittore-fumettista Marco Taddei e Simone Angelini, autori di “Anubi” e “Malloy – gabelliere spaziale”; (TINALS) This Is Not a Love Song, con le sue cassettine illustrate; e NOVA, una delle migliori illustratrici diy italiane.