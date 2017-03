Steal Shit Do Drugs, Firenze, Nof, 22 marzo 2017

Mercoledì notte, 22 marzo, al Nof – club del centro storico fiorentino – il concerto che non ti aspetti: una band forsennata sul palco (e fuori), pogo e crowdsurfing tra i tavoli sparsi per la stanza e il mini bar degli alcolici. Una serata di divertimento e di rock’n’roll, quindi. I protagonisti di questa nottata al fulmicotone – che per intenderci fa parte del ciclo di concerti organizzati dalla Annibale Records (di cui vi avevamo già parlato) – sono gli Steal Shit Do Drugs, gruppo di Seattle al primo disco (uscito nel 2016) e tour europeo. In cinque – Kennedy Carda (voce), Peter Capponi (batteria), Erika Mayfeild (basso), Jermaine Blair (chitarra) e Ricky Claudon (chitarra) – sul palco a far scivolare potente la propria musica nell’angolo più remoto del locale: non è solo garage(punk), non è solo (post) o (hardcore) punk o no-wave, bensì è tutte queste cose messe insieme, mescolate alla rinfusa in una tritacarne incontrollabile di vibrazioni discordanti, ondivaghe e decadenti: da una parte l’incontro/scontro “noise” tra le due chitarre della band e dall’altra la sezione basso-batteria martellante, ossessiva, coniugata nelle varie sfumature della tradizione punk americana e britannica, dal proto al post(hardcore). Un muro di rumore assordante e martellante di schegge di onde sonore così impazzite da far tremare il pavimento del pub, (cal)pestato dai piedi di un gruppetto di ragazzi che a vicenda si getta nel vortice di salti e spintoni, nella corsa a tuffarsi ed immergersi nell’immaginario nichilista del cantante Kennedy Carda, animale (selvaggio) da palco. La scaletta, come l’LP omonimo, si apre in maniera dirompente con “Whiting Tennis” riproponendo il meglio dell’album pubblicato a novembre 2016, lasciando spazio, però, anche ad un nuovo brano, “Ice cream bars”, canzone – proposta nell’ultima session per KEXP – che molto probabilmente finirà sul sette pollici di prossima uscita del quintetto. Una strada in salita, quella degli Steal Shit Do Drugs.

Scaletta:

Whiting Tennis

Royal

Action

Trash Man

15mg

Eye sore

Money spent

Ice cream bars

Michelle

Itch

Organdie

(Monica Mazzoli)