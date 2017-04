Primi nomi per Handmade Festival: Califone, Chris Cohen, Sea Pinks e altri

Handmade Festival ha annunciato i primi ospiti della prossima edizione, in scena domenica 11 giugno come al solito a Guastalla. Eccoli: Califone, Chris Cohen, Sea Pinks, Föllakzoid, Rainbow Island.

C’è grande attesa per il ritorno in Italia dei Califone, che porteranno dal vivo il loro celebre album “Roomsound“, ristampato un anno fa dalla Dead Oceans. Altri attesi ritorni sono anche quello dei Föllakzoid, band che seguiamo fin dai suoi esordi e che in Italia capitano spesso e volentieri e di Chris Cohen, che abbiamo visto dal vivo al Beaches Brew 2015. I Rainbow Islands sono invece uno dei nuovi nomi di Flying Kids Records hanno recentemente fatto uscire il loro ultimo album “Crystal Smerluvio Riddims“.