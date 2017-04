I Califone arriva in Italia per celebrare la ristampa di “Roomsound”

I Califone tornano in tour per celebrare “Roomsound”, autentica pietra miliare del rock statunitense e internazionale. L’album, che quest’anno compie sedici anni, uscì nel 2011 per Perishable Records: la Dead Oceans l’ha però ristampato a novembre, insieme all’altro storico lavoro della band di Chicago, “Quicksound/Cradlesnakes”.

La buona, anzi buonissima, notizia è che il tour di omaggio dei Califone passerà anche dall’Italia. Ben nove date, alcune delle quali in festival che conosciamo molto bene da anni. Eccole qui sotto.

30 maggio @ Summer Student Festival (Je t’aime), Padova

31 maggio @ Sala Vanni, Firenze

1 giugno @ Teatro Persiani, Recanati (Ancona)

2 giugno @ Altrove – Teatro della Maddalena, Genova

3 giugno @ Vadenza (Bolzano)

4 giugno @ Strade Blu Festival, Santarcangelo di Romagna (Rimini)

6 giugno @ Tracce, Terracina (Latina)

10 giugno @ MONK, Roma

11 giugno @ Handmade Festival, Guastalla (Reggio Emilia)

Questa qui sottto invece è “Mittens (4-track Version)” estratto da “Roomsound (Deluxe Reissue)”.