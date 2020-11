I Doves annunciano un concerto nel 2021

“The Universal Want” è uscito a settembre dopo più di dieci anni dall’ultimo album; adesso i Doves annunciano l’intenzione di partecipare alla Forest Live concert series organizzata dall’associazione Forestry England. Il concerto è in programma nella foresta di Delamere, nel Cheshire, in data 20 giugno, in una delle location più suggestive di tutta l’Inghilterra. Non solo: i proventi dei biglietti saranno devoluti a iniziative di conservazione della fauna e della flora inglesi.

Qui gli altri concerti in programma nel 2021 organizzati da Forestry England (ndr: ci sono anche i Keane!).