[Première] I “Pedalini” di dellacasa maldive

“Sale Rosa” è il nuovo album di dellacasa maldive, in uscita il 12 novembre 2021 per La Valigetta. Lo ha anticipato il singolo “Pedalini” di cui abbiamo già potuto vedere il video ufficiale, ma che oggi qui su Kalporz vi presentiamo – in anteprima – in versione live.

Così il protagonista definisce la canzone: “Pedalini è venuto fuori di getto, ‘buona la prima’ senza alcun editing, ed è stato l’ultimo brano che ho registrato prima di chiudere il disco. È arrivato, insomma, e non potevo fermarlo. Esprime l’essenza dell’esperienza dei concerti, da musicista e da spettatore, e deriva forse anche dal fatto che di recente non è stato possibile suonare. Mi sembrava giusto omaggiare quel tipo di magia. E poi ci sono i pedalini – che mi ricordano, anche se la chitarra è stata spesso ‘data per morta’, perché ho scelto le corde anziché i giradischi. W i pedalini!”.

dellacasa maldive, vincitore del Premio Live del concorso Musica da Bere 2021, è il progetto di musica italiana di Riccardo Dellacasa, polistrumentista classe 1991 diviso tra Parigi, Venezia e Milano, dove ha scritto, arrangiato, suonato, prodotto e mixato l’album nel corso dell’inverno 2020/2021, successivamente masterizzato da Andrea De Bernardi (Eleven Studios).

Nell’album “Sale Rosa” è presente anche “Sto Perdendo Me Stesso” con la partecipazione di Max Collini.

foto credit: Paolo Mottadelli