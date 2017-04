James Ferraro, Ducktails e Typhonian Highlife a No Glucose

Si arricchisce con tre nomi internazionali il cast di No Glucose, il festival bolognese di giovedì 18 e venerdì 19 maggio, organizzato da NO HOPE fanzine e dal blog Sniffin’ Glucose e di cui saremo per il primo anno partner.

Non potevamo aspettarci di meglio con le aggiunte di James Ferraro, Matt Mondanile aka Ducktails (ex chitarrista dei Real Estate) e Spencer Clark aka Typhonian Highlife che offriranno un valore aggiunto molto elettronico e sperimentale al festival, nella giornata di venerdì 19, in collaborazione con ISLANDS.

Tra gli artisti che più di altri hanno reso popolare il movimento vaporwave, il trentenne James Ferraro, dopo una parentesi californiana nel progetto drone The Skaters proprio al fianco di Spencer Clark, ha iniziato a pubblicare una smisurata quantità di produzioni che oscillano tra lo-fi, chillwave, R&B, musica classica contemporanea con rimandi elettronici, sul filo conduttore di una visione estetica molto contemporanea e tecnologica che tocca i temi del consumismo, dell’hyper-reality e dei lati oscuri del web, sullo sfondo delle nuove culture underground della New York post-11/9.

L’altra metà di The Skaters, Spencer Clarke, californiano oggi di stanza ad Anversa, ha pubblicato qualche mese fa su KRAAK “The World of Shells” a nome Typhonian Highlife, mettendo in mostra un imperscrutabile mix di rievocazioni sci-fi, flash esotici, e un immaginario che oscilla tra culto della natura, tradizione mistica e un personalissimo respiro hi-tech.

Insieme a loro sta girando l’Europa un nostro vecchio amico dai tempi dei Real Estate, da cui si è appena defilato: Matt Mondanile, titolare dei Ducktails, presenterà in questo giro europeo al fianco di James Ferraro e Spencer Clarke, un inedito set solista che lascerà spazio alle sue suggestioni più sintetiche, in una sorta di rivisitazione contemporanea di quelle sonorità chillwave e lo-fi da cui prese il via nel 2006 il progetto Ducktails.

A No Glucose, ci saranno anche Soviet Soviet, Halfalib, John Canoe, Solki (senza dimenticare Heaters e Stromboli nella preview night del 7 maggio) ma non è finita qui.