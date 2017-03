No Glucose, gli Heaters alla preview del festival

Torna anche quest’anno No Glucose, il festival bolognese dedicato alle novità indie rock più intriganti dell’underground internazionale, giunto alla sua terza edizione e di cui per la prima volta saremo media partner.

In attesa dell’annuncio dei nomi per il weekend del 18-19 maggio, è stata confermata la data di preview che si terrà sempre al Mikasa, uno dei locali dell’area che si sviluppa sotto al ponte di Via Stalingrado.

Appuntamento a domenica 7 maggio con gli Heaters.

Direttamente da Grand Rapids, in Michigan, Nolan Krebs, Joshua Korf, Ryan Hagan e Ben Taber definiscono la loro miscela di garage e psych-rock “heavy cream”. Hanno esordito con “Holy Water Pool” uscito per Beyond Beyond Is Beyond Records e presenteranno dal vivo il secondo lavoro in studio “Baptistine”.