No Glucose, ecco i primi nomi

Torna anche quest’anno No Glucose, il festival bolognese organizzato da NO HOPE fanzine e dal blog Sniffin’ Glucose che ospita alcune delle realtà indie rock più intriganti dell’underground internazionale, di cui per la prima volta saremo media partner.

Tra le prime conferme di questa terza edizione di giovedì 18 maggio e venerdì 19 maggio al Mikasa, spicca un nome che non ha certamente bisogno di presentazioni: i pesaresi Soviet Soviet, la band post-punk italiana più apprezzata e seguita all’estero, di recente tornata in scena con “Endless”, uscito alla fine dello scorso anno per Felte.

Insieme a loro ci sarà Halfalib, ambizioso progetto solista di Marco Giudici, già bassista con Any Other e affiancato proprio dalla titolare di quel progetto, Adele Nigro, al sax e da Niccolò Fornabaio alla batteria, che presenterà l’esordio “Malamocco”, uscito a febbraio.

Altri due i nomi, per ora in cartellone: i romani John Canoe, trio surf/garage rock di Bomba Dischi e da Prato i tre psych/punk rocker Solki.

Non perdetevi la preview del festival con gli Heaters. domenica 7 maggio, sempre al Mikasa, uno dei locali bolognesi dell’area che si sviluppa sotto al ponte di Via Stalingrado.

Per tutti gli aggiornamenti, non dimenticate di seguire la pagina Facebook di No Glucose.