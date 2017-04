Jeff Mills, Vatican Shadow e altri: al Link va in scena la nuova edizione di Pulse

Sta per andare in scena la nuova edizione di Pulse, il minifestival bolognese di Led X (Link Electronic Department). Ancora una volta, i protagonisti delle serate sono scelti tra i grandi nomi storici del clubbing internazionale e le nuove stelle emergenti. Quattro serate, cinque location, numerosi artisti in line-up, tra cui spiccano Vatican Shadow e Jeff Mills. Tutte le info qui sotto.

• Venerdì 28 aprile

@ Ex Forno del Pane (MAMbo): Dance Like Quagmire dj set

@ Link: Marcel Dettmann + Dynamo Dreesen

La protagonista della serata di apertura è la label di Simon Monti, Giacomo Albertini, Denis Vesprini, nata dal concetto di promuovere nuovi artisti tramite la vendita di dischi in vinile in edizione limitata (sempre 300 copie) e non ristampabili.

Al Link torna uno dei nomi più importanti della techno di marchio tedesco: Resident al Berghain, Dettmann ha plasmato un suono riconoscibile, fatto di tensioni e ipnosi a matrice elettronica. Ad accompagnarlo c’è Andreas Krumm aka Dynamo Dreesen, di origini danesi, fondatore della label Acido Records, capace di coniugare techno esoterica, ibridazioni jazz poco prevedibili e house esuberante.

• Sabato 29 aprile

@ Dynamo: Native

Native è l’alias di Matteo Vicentini, abile selezionatore di vinili e narratore sonoro tra kraut-rock, prog, jazz, dub, disco e afro&blues. Eclettico artista, designer e collezionista di rarità musicali in 12”, è parte integrante del Roots Corte Radisi, collaboratore dell’etichetta Neroli e metà duo Flying Machines (insieme al collega TwICE).

• Venerdì 19 maggio

@ Parco del Cavaticcio + Cassero: Volcov + Nas1 + Frequency Modulation

Il protagonista della prima serata della seconda tranche di Pulse è Enrico Crivellaro, in arte Volcov, noto anche con il nome di Isoul8. Volcov ha portato le sue eclettiche sessioni da Londra a Tokyo, da Stoccolma ad Amsterdam. Le sue radici affondano nella prima drum’n’bass di fine anni ’90 per approdare poi a sonorità broken beat decisamente più morbide. Insieme a lui i local heroes Nas1 (reduci dalla console di Capodanno in piazza Maggiore) e Frequency Modulation.

• Sabato 20 maggio

@ Parco del Cavaticcio: Paolo Iocca + BXP + Domani + Marco Unzip

@ Link: Jeff Mills + Vatican Shadow + M16

Per la serata conclusiva Pulse si regala il ritorno di Jeff Mills al Link, dove ormai è praticamente di casa. Il re di Detroit torna infatti per mettere in scena una delle sue performance inimitabili che uniscono techno, funk e minimalismo con tecnica e gusto sopraffini. Insieme a Mills, Vatican Shadow, uno dei moniker di Ian Dominick Fernow, noto anche per le sue produzioni noise e sperimentali come Prurient. Apre il live di M16, progetto elettronico sperimentale di Alessandro Bocci degli Starfuckers.