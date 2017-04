[Contest] Vinci 2 biglietti per Jens Lekman a Bologna

Jens Lekman è uno di quegli artisti a cui siamo molto affezionati. Dalle memorabili recensioni del 2006/2007 di Hamilton Santià (leggi) e Stefano Folegati (leggi), passando per lo speciale IKEA-POP di Piero Merola durante la sua permanenza in Svezia, fino all’ultima volta che abbiamo avuto il piacere di vederlo, in quel di New York nell’ottobre del 2012 (leggi).

In questi giorni sarà in Italia per due date, una delle quali in chiesa a Roma (tutte le info qui); per celebrare questo ritorno metteremo in palio due ingressi per l’altra data in uno dei nostri club preferiti, il Locomotiv di Bologna dove il songwriter di Göteborg si esibirà martedì 25 aprile, con la cantautrice Margherita Vicario in apertura (info).

Per provare ad essere tra i fortunatissimi vincitori del biglietto, basta mettere Like alla nostra fanpage Facebook e scrivere un messaggio privato dal testo “Kortedala”. Avete tempo fino alle ore 12 del giorno del concerto.

Come si dice in svedese, lycka till!