Jens Lekman tornerà in Italia ad aprile per presentare il nuovo album “Life Will See You Now” (di cui è già uscito il primo estratto “What’s That Perfume That You Wear?“, dalle frizzanti sonorità pop elettroniche).

Due date in programma: il 25 aprile al Locomotiv di Bologna e il 26 aprile a Roma, per la rassegna “Unplugged in Monti I Church Sessions” alla Chiesa Evangelica Metodista.