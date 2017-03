TENER-A-MENTE annuncia Ben Harper e Devendra Banhart

Doppia data il 10 e 11 Agosto all’Auditorium del Vittoriale di Gardone Riviera (BS) per Ben Harper. Il 9 Luglio toccherà invece a Devendra Banhart.

Due nomi che vanno a nobilitare un cartellone che registra già le presenze di Elbow, Passenger, The Jesus and Mary Chain, Mark Lanegan, LP, Niccolò Fabi e Jack Savoretti.

Di seguito le date di tutti gli eventi.

Martedì 4 Luglio

PASSENGER

Giovedì 6 Luglio

THE JESUS AND MARY CHAIN

Domenica 9 Luglio

DEVENDRA BANHART

Lunedì 10 Luglio

MARK LANEGAN BAND

Sabato 15 Luglio

ELBOW

Martedì 18 Luglio

JACK SAVORETTI

Sabato 22 Luglio

NICCOLO’ FABI

Mercoledì 26 Luglio

LP

Giovedì 10 e Venerdì 11 Agosto

An evening with BEN HARPER

Informazioni su come acquistare i biglietti:

Anfiteatro del Vittoriale – +39.340.1392446 – www.anfiteatrodelvittoriale.it

Ticketone – 892.101 – www.ticketone.it