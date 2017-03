Per i Sick Tamburo è “un giorno nuovo”

È da poco uscita una nuova canzone dei Sick Tamburo: “Un Giorno Nuovo” anticipa l’uscita di un nuovo lavoro discografico, che sarà pubblicato come sempre da La Tempesta.

Il titolo, che è sia del brano che dell’album, che potrebbe anticipare anche qualche cambiamento a livello musicale: già dai primi ascolti la traccia rivela un sound molto più vicino alla canzone pop di quanto eravamo abituati finora (“Senza Vergogna“, uscito tre anni fa, ci sorprese positivamente). Le spigolosità new wave e le sinuosità di chitarre che esistevano fino all’ultimo disco hanno lasciato spazio a contorni più morbidi.

È forse l’alba di un giorno nuovo per la band di Pordenone? Chiederselo è più che lecito. Aspettiamo il nuovo album, in uscita il 13 aprile, per farci una risposta.