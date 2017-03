Al Primavera Pro gli italiani Pelican Sound, Shijo X e Wrongonyou

Come vi abbiamo già detto qualche settimana fa, la programmazione parallela del Primavera Sound per gli addetti ai lavori, il Primavera Pro, avrà luogo dal 31 maggio al 4 giugno a Barcellona e vedrà la partecipazione di voci eminenti come Bill Drummond (The Justified Ancients of Mu Mu / The KLF), Imogen Heap, Viv Albertine (The Slits), Billy Bragg, e il produttore Martin Glover (Youth), e molti altri ancora da confermare, che nelle conferenze, panel ed incontri per i professionisti del settore affronteranno le sfide del presente e del futuro dell’industria musicale.

Il primo elenco confermato di nomi è composto da 29 artisti provenienti da 10 paesi differenti e ancora una volta l’Italia sarà rappresentata da tre progetti musicali scelti dal Primavera Pro, in collaborazione con A Buzz Supreme e Modernista: Persian Pelican, Shijo X e Wrongonyou che andranno a rappresentare il nostro paese a Barcelona insieme a IOSONOUNCANE e DJ Tennis, presenti nella line-up ufficiale del festival.

Persian Pelican è un progetto di musica folk manipolata geneticamente in cui Andrea Pulcini miscela songwriting americano, indigestioni di cinema iraniano e melodrammi di Douglas Sirk, racconti di carattere onirico e di piccole depravazioni quotidiane.



Gli Shijo X pur affondando le proprie radici nel trip hop, fin dalla loro nascita nel 2009 inseguono una costante ricerca interpretativa dettata da influenze musicali molto variegate. “Odd Times”, il loro terzo album in uscita il 5 maggio 2017 segna un importante momento di svolta grazie all’interessante apertura verso nuovi orizzonti musicali.



Wrongonyou è Marco Zitelli, cantautore romano classe 1990 che riesce a fondere folk, elettronica ed una voce unica per intensità in un progetto dal grande respiro internazionale. Il talento cristallino di Wrongonyou – che a fine 2016 ha pubblicato il primo EP per Carosello Records, “The Mountain Man” – ha già superato i confini italiani, permettendogli di esibirsi in diversi festival europei.



Oltre a loro, confermati artisti e band da ogni dove: Adelaida (CL), Aeromoças e Tenistas Russas (BR), BIKE (BR), Billy Carter (KR), De Mónaco (CL), DIEALRIGHT (KR), Entropia (PL), FingerFingerrr (BR), G-C (ZA), Hańba! (PL), JAAA! (PL), Leyya (AT), Ligula (ES), Liniker e os Caramelows (BR), Marley BloO (ZA), Marrakesh (BR), Me & The Plant (BR), Meridian Response (ES), Miss Garrison (CL), no metal in this battle (LU), PATiENTS (KR), Radio 123 (ZA), RBP (KR), SHAO (CN), Sharman Den (ES) e Tiê (BR).