L’agenda dei Live della settimana (#13, 2022)

Settimana folta di eventi, in cui si recuperano il tour dei Subsonica – info su Ticketone – e di Motta.

Martedì 29 Marzo – PETER MILTON WALSH (THE APARTMENTS), La Claque, Genova

Nativo di Sydney, Peter Milton Walsh è il leader degli Apartments, da oltre quarant’anni una delle più influenti band alternative del panorama musicale australiano. Dopo una breve parentesi come chitarrista dei Go-Betweens, Walsh getta anima e corpo nel nuovo progetto forte di un contratto discografico con la Rough Trade, collaborando con Ben Watt degli Everything But The Girl e facendo innamorare il regista americano John Hughes che ha voluto a tutti i costi un loro brano nel film “Some Kind of Wonderful”. Tra 1993 e 1995 Walsh realizza due album epocali che conquistano soprattutto il pubblico europeo, rispettivamente “Drift” (il più rock della discografia, immaginate una versione più aspra dei Died Pretty) e “A Life Of Farewells”, prossimo al chamber-pop dei Belle And Sebastian. Nel 1997 Walsh sospende l’attività per problemi personali, per poi riformarli dieci anni dopo senza più lasciarli: l’ultimo lavoro della band è datato 2020, intitolato “In and Out of the Light”. Nei suoi show, Peter Milton Walsh suonerà sia brani dal suo repertorio solista che da quello, magnifico, degli Apartments. Intero € 18 (+ prevendite on line) info@incadenza.it

Nella sua prima tourneè italiana, Peter Milton Walsh suonerà mercoledì 30 Marzo al Germi-Luogo di Contaminazione di Milano (12 euro con tessera ARCI), venerdì 1 Aprile al Circolo Arci Progresso Firenze, biglietti al sito https://oooh.events/evento/peter-m-walsh-biglietti/, e infine al Freakout di Bologna sabato 2 Aprile (10 euro con tessera AICS).

Martedì 29 Marzo – LAURA LORIGA (QUINTETTO) + MATER, Locomotiv, Bologna

Laura Loriga è una cantante e pianista nata a Bologna che negli ultimi dieci anni ha sviluppato il suo lavoro tra l’Italia e gli Stati Uniti. Con il suo progetto principale, Mimes of Wine, ha pubblicato tre album (“Apocalypse Sets In”, “Memories for the Unseen” e l’ultimo “La Maison Verte” del 2016), esibendosi con la sua band in numerosi concerti tra cui Blue Bird Festival (Vienna) e Culture Collide Festival (Los Angeles). Laura presenta un quarto album (il primo a suo nome), prodotto a New York tra il 2019 e 2020, che ha visto la preziosa collaborazione di membri di Mimes of Wine e quella di Josh Werner, Otto Hauser, Anni Rossi e Janis Brenner: “Vever” uscirà per la Ears&Eyes Records (US/ Argentina). Oltre a Mimes of Wine, Laura ha collaborato con svariati altri artisti, tra cui Giardini di Mirò e il cantautore Jaye Bartell. Ingresso 10€ su Dice: https://link.dice.fm/I02c772170e3

Venerdì 1 Aprile – MOTTA, Latteria Molloy, Brescia

Lo spettacolo dal vivo di Motta è senza ombra di dubbio uno degli show live più acclamati da pubblico e critica. “A marzo ritorneremo a suonare nei posti che ho sempre vissuto come casa mia.“ racconta, “Ho voglia di fare casino, voglia di stare vicini e di portare in giro quelle che per me non sono solo canzoni, ma gran parte della mia vita. Saranno i locali dove non torno da un po’, e abbiamo deciso di tornarci anche perché è la cosa che più mi è mancata in questi mesi. Arriveremo più o meno ovunque.” Il tour è organizzato da Locusta Booking. Insieme a Motta (voce, chitarra acustica e percussioni), saliranno sul palco Cesare Petulicchio (batteria), Giorgio Maria Condemi (chitarre), Carmine Iuvone (violoncello), Matteo Scannicchio (tastiere/elettronica) e Francesco Chimenti ( basso/violoncello). Biglietti qui: https://link.dice.fm/r8718652bb6e

Sold out la data del Locomotiv della sera precedente, Motta si esibirà anche sabato 2 Aprile al Capitol di Pordenone, 23 Euro su Dice. Per info sul resto del tour: www.mottasonoio.com

Venerdì 1 Aprile – SLOKS, Officina Musicale, Prato

Gli Sloks sono un trio di Torino, formato nel 2015 da Ivy Claudy (voce e timpano) con Buddy Fuzz (chitarra) e Peter Chopstick (batteria, sostituito nel 2019 da Tony Machete). Il primo album, “Holy Motor”, viene pubblicato nel settembre 2018 dalla Voodoo Rhythm Records. Un esordio che li porta ad un’intensa attività concertistica, sia in Italia che in Europa e Giappone: tra le date da sottolineare alcune esibizioni di supporto a Jon Spencer & the Hitmakers, Oblivians e Powersolo. Il live degli Sloks si rivela selvaggio e caratterizzato da suoni ruvidi e ritmica martellante, oltre che dalla presenza scenica dei tre musicisti. Durante lo stop forzato a causa della pandemia, la band assembla il secondo lavoro, “A Knife in your hand”, che esce a fine 2021 sempre per Voodoo Rhythm: ottimo per chi ama i dischi della Crypt, The Gun Club e Dirtbombs. Ingresso Gratuito! Music selection by Millessei dischi, inizio concerto h. 22 Aftershow: Djset by @Cute But Psycho

Venerdì 1 Aprile – CRISTINA DONA + VEA, Combo Club, Settimo Torinese (TO)

Cristina Donà porta con sé dal vivo la ricchezza dei suoi ventiquattro anni di carriera. Autrice e interprete di straordinaria capacità evocativa in questo live esclusivo proporrà oltre ai brani del nuovo album deSidera, i suoi brani storici in una rinnovata veste. Si alterneranno versioni minimali a echi di “elettronica preistorica” e sarà l’occasione per apprezzare, ancora una volta la voce e le parole di Cristina, mescolate agli arrangiamenti sorprendenti curati da Saverio Lanza. Ad aprire il concerto il pop d’autore di Vea, giovane cantautrice torinese, tagliente, ironica, poetica e drammatica con il suo Sei chi non sei: un viaggio nelle profondità dell’identità, dei sentimenti, e dell’umanità. Una vocalità raffinata che non manca di energia grazie ad un ritrovato gusto rock presente in quasi tutti gli arrangiamenti del nuovo album. Biglietto: € 15 + diritti di prevendita

Sabato 2 Aprile – BISHOP NEHRU, Arci Bellezza, Milano

Markel Scott, aka Bishop Nehru, è un talentuoso rapper e produttore americano, una vera ventata d’aria fresca nel mondo dell’hip hop internazionale. La sua passione per la musica sboccia con il compimento dei 13 anni, periodo in cui inizia già a dedicarsi alla scrittura jazz e alla creazione di beat hip hop. Intorno ai 15 pubblica il mixtape di debutto, Nehruvia. Composto da 13 tracce, la release vanta le prestigiosi produzioni di J. Dilla, MF DOOM, DJ Premier e Madlib. Dopo aver firmato con la celebre Mass Appeal Records, etichetta di Nas, continua a pubblicare musica a ritmo costante: nel 2016 arriva una nuova release, ovvero “Magic 19”. Il 2017 è invece un anno particolare per la carriera discografica di Bishop Nehru, per la pubblicazione di ben tre album, “Emperor Nehru’s New Groove”, “Strictly Flowz” e “Nehruvia”. Avendo condiviso il palco con nomi come il Wu-Tang Clan (per l’evento dedicato al loro 20^ Anniversario), Nas, DOOM, Kendrick Lamar, Schoolboy Q e molti altri, nel tempo Bishop Nehru si è guadagnato il rispetto dei migliori artisti della scena e il titolo di giovane promessa del rap. Biglietti qui: bishopnehru.tix.to/live

Sabato 2 Aprile – SLAUGHTER & THE DOGS, Bloom, Mezzago (MB)

Gli Slaughter and the Dogs si formano nel 1975 nella zona di Wythenshawe, Manchester, Inghilterra. Uno dei primi gruppi punk a firmare un contratto con una major (la Decca), suonano con i Sex Pistols nel mitico live del 20 luglio 1976 alla Manchester Lesser Free Trade Hall. Dopo tre album e un periodo di hiatus il cantante Wayne Barrett e il chitarrista Mick Rossi riformano la band in occasione dell’Holidays in the Sun Festival del 1996 con l’aggiunta di Nigel Mead e Noel Kay. Una nuova lineup comprendente il bassista Jean Pierre Thollet continua ad incidere ancora oggi, facendo tour e partecipando a vari festival musicali. Sarà un mini festival rock’n’roll quello al Bloom, con gli Slaughter accompagnati da The Peawees, Boogie Spiders e il dj set di The Devil’s Jukebox. Prevendita su https://bit.ly/3gfSq1Fhttp://www.mailticket.it/evento/32260 20 Euro alla porta. Domenica 3 Aprile gli Slaughter & The Dogs sono attesi a Bologna, Freakout: 10 Euro con AICS.

Foto di Bishop Nehru in Home: Vicky Grout