Dalla Cira Opening Festival in spiaggia a Pesaro

Riapre ufficialmente uno dei locali punto di riferimento della musica dal vivo della costa adriatica.

Nei giorni del vecchio Splashdown festival, l’appuntamento pesarese del Primo Maggio cambia nome e si rinnova, dando vita a Dalla Cira Opening Festival si svilupperà su 3 giorni nel bagno pesarese dei concerti Dalla Cira, da sabato 29 aprile a lunedì 1° maggio.

Non solo musica dal vivo, ma ovviamente street food, mercatini musicali e djset fino a tarda notte.

E soprattutto, tutto a ingresso gratuito con un’area coperta disponibile in caso di maltempo. In cartellone confermati per il day 1 di sabato 29 aprile (inizio ore 16) Soviet Soviet, Warias e Don Juan . Le giornate di domenica e lunedì partiranno alle 12 e vedranno alternarsi Cosmetic, Ropoporose, Junkfood, Mareina e It’s Raining Cats and Dogs nel day 2 del 30 aprile, e infine Gazebo Penguins, Amycanbe, The Barbacans, Masstang e Lucy Anne Comb nella giornata di chiusura del 1° maggio.