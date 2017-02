La Top 7 dei live di Febbraio 2017

E rieccoci qui, come all’inizio di ogni mese, per proporvi quelli che secondo noi sono i concerti da non perdere questo mese. Dopo un inizio anno non proprio esaltante, febbraio porta in Italia alcuni degli artisti di cui si è più parlato negli ultimi mesi. Preparate le orecchie (e i portafogli).

7. Blonde Redhead

La band newyorkese, dalle origini italo-nipponiche sarà in giro per l’Europa nei prossimi mesi, partendo proprio dal nostro Belpaese.

22 Febbraio Treviso, New Age Club

6. Cymbals Eat Guitars

Direttamente da Staten Island, mescolano un alternative rock anni ’90 con influenze noise. Il loro nome deriva da una frase di Lou Reed, che usò per spiegare il suono dei Velvet Underground.

23 Febbraio Milano, Magnolia

24 Febbraio Bologna, Covo Club

25 Febbraio Perugia, Urban

5. The Hotelier

Preparate i fazzoletti, perché ci sarà da piangere. Dopo aver emozionato tutti con “Home, like no place is there”, lo scorso anno hanno fatto uscire il loro secondo disco, “Goodness”.

4 Febbraio Verona, Colorificio Kroen

4. Teenage Fanclub

Kurt Cobain la definì la “best band in the world”. Saranno in Italia per presentare il loro decimo disco, “Here”.

19 Febbraio Bologna, Teatro Antoniano

3. Touchè Amorè

Hanno fatto uscire il loro ultimo disco lo scorso anno, con titolo “Stage Four”, che si riferisce sia al fatto che è il quarto disco del gruppo post-hardcore che all’ultimo stadio del cancro, in relazione alla morte della madre del cantante.

9 Febbraio Milano, Legend Club

10 Febbraio Bologna, Covo Club

2. Mitski

L’eroina delle chitarre nippo-americana sarà in Italia per una sola data, nella seconda metà di questo mese.

24 febbraio Covo Club, Bologna

1. SOHN

Nello stesso giorno in cui Bonobo e gli XX presentavano rispettivamente “Migration” e “I see you”, SOHN, al secolo Cristopher Taylor, ha pubblicato il suo secondo disco, “Rennen”. Sarà in Italia per presentarlo, in un’unica occasione.

15 Febbraio Milano, Magnolia

(Matteo Bordone)