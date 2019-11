ContempoRarities 4, nuova edizione per la rassegna di 19’40”

Al via il primo Dicembre la quarta edizione di ContempoRarities, la rassegna ‘diversa’ di musica contemporanea curata dall’etichetta 19’40” di Enrico Gabrielli e Sebastiano De Gennaro.

Sempre al Santeria Social Club di Milano con tre appuntamenti, che vedranno ancora protagonisti gli Esecutori di Metallo su Carta, ensemble formato tra le fila di 19’40”, accompagnati da visual artist.

Si comincia il primo Dicembre con una retrospettiva sulla Penguin Cafè Orchestra, ensemble francese che si è sempre mosso tra musica seria e folk, con i visual di Andrew Quinn e la presenza di Arthur Jeffes e Alessandro “Asso” Stefana.

Si continua l’otto Dicembre con “Pura Attualità”, un inseme di nove esecuzioni di brani di musica contemporanea che affrontano il rapporto con il presente. Agli strumenti sempre gli Esecutori di Metallo su Carta con i visual di Pietro Puccio. Composizioni di Silvia Borzelli, Sara Caneva, Carlo Carcano, Luca Cavina, Leonardo Marino, Francesco Filidei, Teho Teardo e Maria Teresa Treccozzi.

Ultimo appuntamento il 15 Dicembre con il “Concerto di Natale” con musiche di Camille Saint-Saens e Darius Milhaud, “Il carnevale degli animali sul tetto”, piece ironica e polemica in cui figure caricaturali del mondo della cultura vengono rappresentati in forma animale durante i festeggiamenti del Carnevale. Oltre ai soliti Esecutori di Metallo su Carta e le immagini di Pietro Puccio, ospiti come voci recitanti Daniel Plentz e Ramiro Levy dei Selton.