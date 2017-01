Torna dopo sette anni in Italia una delle migliori live-band contemporanee. I Phoenix saranno a Roma sabato 22 luglio, all’Ippodromo delle Capannelle per il Postepay Sound Rock in Roma, rassegna di cui siamo media partner da due edizioni.

I biglietti saranno in vendita nei prossimi giorni (posto Unico in piedi € 32,00 + € 4,80 diritti di prevendita)