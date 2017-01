KALPORZ PLAYLIST JANUARY 2017

1. Kingdom, “Tears In The Club”

2. Happa, “Bum Trance”

3. Quarta 330, “Yatagarasu”

4. Run The Jewels, “Call Ticketron”

5. Wiley ft. Devlin, “Bring Them All / Holy Grime”

6. Migos, “T-Shirt”

7. Koran Streets, “Hard”

8. Joey Bada$$, “Land Of The Free”

9. Mozzy ft. G-Eazy, YG, Lex Aura, “Hold On Me”

10. Kehlani, “Undercover”

11. Dawn Richard, “Paint It Blue” (Ikonika Remix)

12. Run The Jewels ft. Kamasi Washington, “Thursday In The Danger Room”

13. Thundercat ft. Michael Donald & Kenny Loggins, “Show You The Way”

14. Dirty Projectors, “Little Bubble”

15. Sampha, “(No One Knows Me) Like The Piano”

16. SOHN, “Dead Wrong”

17. Syd, “All About Me”

18. Jens Lekman, “What’s The Perfume That You Wear?”

19. Tei Shi, “Keep Running”

20. The Black Madonna, “He Is The Voice I Hear”

21. Yasutaka Nakata ft. Charlie XCX, Kyary Pamyu Pamyu, “Crazy Crazy”

22. Doon Kanda, “Axolotl”

23. Blanck Mass, “Please”

24. the xx, “Replica”

25. Julie Byrne, “Natural Blue”