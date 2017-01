Lorenzo Senni, sei date per presentare “Persona”

Il suo EP uscito per la prestigiosa Warp, “Persona”, è stato uno degli album elettronici più celebrati del 2016. Ora il producer romagnolo Lorenzo Senni si prepara a presentare il disco per sei date in Italia:

venerdì 27 gennaio – Torino, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo

venerdì 10 febbraio – Roma, Alien Disco Club

sabato 11 febbraio – Ravenna, Club Adriatico

venerdì 17 febbraio – Firenze, Tender:club

sabato 18 febbraio – Venezia, Spazio Aereo

sabato 25 febbraio – Napoli, Spazio Intolab