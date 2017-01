I Migos con la hit del momento da Jimmy Kimmel

È bastato un suggerimento in diretta planetaria, quello di Donald Glover (aka Childish Gambino) che ha ringraziato i Migos per il loro brano “Bad And Boujee”nel corso della premiazione ai Golden Globe del suo tv show Atlanta (vedi video), in cui peraltro i tre vestono i panni di tre criminali. Dopo questo illustre endorsement, la canzone del trio trap è subito balzata in testa alle classifiche americane. Il progetto nato a Lawrenceville, Georgia nel 2009, da un’idea di Quavo, suo nipote Takeoff e suo cugino Offset, vanta svariati EP e mixtape e si prepara a pubblicare il secondo LP “Culture”, in uscita il 27 gennaio per Quality Control Entertainment, 300 Entertainment e Atlantic Records, atteso seguito del debutto in studio “Yung Rich Nation” del 2015.

Eccoli in un’esplosiva riproposizione live della hit del momento, sul prestigioso palco di Jimmy Kimmel.