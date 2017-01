The xx continuano a riscaldarsi in vista del tour che li vedrà in Italia per un’unica data già sold out in quel di Milano il 20 febbraio. Ecco “Say Something Loving”, presentata nella prestigiosa vetrina del The Tonight Show starring Jimmy Fallon. Il brano è estratto da uno dei dischi più chiacchierati del momento, “I See You”, uscito il 13 gennaio.