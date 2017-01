Happyness, pronto il secondo album: ecco “Falling Down”

Ci conquistarono da subito, circa un anno e mezzo fa, gli Happyness. Il loro esordio “Weird Little Birthday“, uscito su Moshi Moshi Records, era un bel miscuglio di lo-fi, folk e riververi che ricordiamo con piacere ancora ora. Dopo di quello non si sono mai fermati: prima un EP, uscito lo scorso settembre (“Tunnel Vision On Your Part“), e poi il nuovo disco, che uscirà il 7 aprile, sempre per Moshi Moshi.

Questa nuova “Falling Down” infatti è la prima traccia estratta dal nuovo LP “Write In”, e mette in mostra ancora una volta una spiccata vena lo-fi/pop, con un sound che sembra uno strano incrocio tra i Pavement e i Pulp. Un estratto dalle atmosfere più serene e assolate rispetto a quelle a cui eravamo abituati: che sia l’inizio di un nuovo percorso? Jon EE Allan, frontman della band, sembra pensarla proprio così: «now we’re able to be tender or heartfelt without feeling too guilty about it». Quello che è certo è che non hanno perso il loro spirito diy, stando alle loro parole: «This record cost us about £500 to make, and that was mainly spent on an 8 track tape recorder and a dehumidifier».

“Falling Down” si ascolta qui sotto.