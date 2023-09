L’agenda dei Live della settimana (#39, 2023)

Lunedì 25 Settembre – WAYNE HORVITZ + VALERIA STURBA, Giardini del Baraccano, Bologna

Lunedì 25 Settembre Dalle ore 20:00: Wayne Horvitz (Naked City) ft. Valeria Sturba (OoopopoiooO) live nel parco del Baraccano. Ingresso Up to You! Un evento Freakout Club.

Mercoledì 27 Settembre – CAETANO VELOSO, Auditorium Parco della Musica, Roma

Dopo essere passati nove anni dalla pubblicazione del suo ultimo disco, Caetano Veloso presenta “Meu Coco”, un concentrato di brani tratti dal nuovo lavoro che si intrecciano ad opere significative. L’artista brasiliano sarà accompagnato sul palco da musicisti straordinari che lo hanno affiancato nella realizzazione di “Meu Coco”: Lucas Nunes, uno dei prodigi dei Dônica, Bala Desejo, Kainã do Jeje, Pretinho da Serrinha, Rodrigo Tavares, Alberto Continentino e Thiaguinho della Serrinha. La scenografia di “Meu Coco” prende vita da un bozzetto che Hélio Eichbauer, scenografo di quasi tutti i suoi spettacoli a partire da “O Estrangeiro”, ha lasciato prima di morire. Un regalo quasi magico che questo artista ha saputo riadattare grazie all’aiuto di Luiz Henrique, assistente di Eichbahuer, trasformando il concerto in un omaggio in grado di far rivivere la memoria di questa persona. Data unica italiana e chiusura del Roma Summer Festival, prevendite attive a questo link.

Giovedì 28 Settembre – KULA SHAKER, Teatro Comunale, Ferrara

Giovedì 28 settembre Ferrara Sotto Le Stelle, in occasione dell’anteprima di Internazionale – il prestigioso festival di giornalismo che si svolgerà poi tra 29, 30 settembre e 1 ottobre – porta al Teatro Comunale i Kula Shaker. La band capitanata da Crispian Mills, uno dei gruppi più popolari della scena musicale britannica (post) Brit-pop grazie al suo vincente mix esoterico di riff psichedelici, mantra e misticismo rock and roll, presenta live l’ultimo lavoro in studio, “1st Congregational Church of Eternal Love & Free Hugs”. Un doppio album energico e vitale, quindici canzoni in cui si incrociano vari generi e si affrontano temi universali. Biglietti su Dice.

Venerdì 29 Settembre – EVITA MANJI + XIU XIU, TPO, Bologna

«The future exists first in your imagination, then in our will, then in reality». No Glucose ritorna cinque anni dopo in formato festival con dj set, talk, concerti, sound performance, deliri, desideri e distorsioni. Razzle Dazzle è il nuovo playground per sperimentare un sentire collettivo. Dal 27 Settembre al 1 Ottobre in tutta la città di Bologna sarà un evento nell’evento perciò vi rimandiamo al sito di No Glucose per info e programma completo. Segnaliamo la giornata del 29 che vedrà protagonisti tra gli altri Gertie Adelaido, Freddy Murphy, Prison Religion. Rumori grezzi, suoni distorti, clangori industriali e momenti estatici, un flusso continuo di suggestioni visive e sonore ci guiderà in un travolgente percorso di morte e rinascita.

Sabato 30 Settembre – BAR ITALIA, sPAZIO211, Torino

“Il primo disco “serio” dei londinesi Bar Italia – ma terza release nei fatti – li catapulta nel mondo dei grandi, se è vero che la Matador non si è lasciata scappare brani come “punkt” o “changer” dove la radice indie trova un afflato pop alla maniera dei Dandy Warhols o dei Mansun” Con queste ottime carte da giocare aspettiamo con trepidazione Nina Cristante, Jezmi Tarik Fehmi e Sam Fenton sui palchi del Monk di Roma, Covo Club a Bologna, Biko a Milano e appunto sPAZIO211, che riapre ufficialmente per questa occasione. Un grosso in bocca al lupo, questo il link alla prevendita.

Domenica 1 Ottobre – SIROM + YALLA MIKU, Spazio Teatro 89

Due Giorni è una specie di festival organizzato da Volume, Spazio Teatro 89 e Teo Segale. Musica live, dischi, libri, musiche estemporanee, etichette, magliette, autoproduzioni. Chi suona? ŠIROM / YALLA MIKU / LIQUAMI / MOVIE STAR JUNKIES / BRENTI ORCHESTRA / KRANO / EVEREST MAGMA / GIACOMO LASER / CLASSICAL HOOLIGANS. Abbonamento DUE GIORNI – 43 € + d.p.; Biglietto SABATO 30/9 – 25 € + d.p.; Biglietto DOMENICA 1/10 – 25 € + d. p., su Dice.

Domenica 1 Ottobre – ZOLA JESUS + NERO KANE, Santeria Toscana 31, Milano

L’ultimo disco di Zola Jesus, “Arkhon”, deriva la sua forza da un certo abbandono di questa sensazione: i tumulti e i piaceri del lavoro mettono radici nel corpo per esplodere in un ritmo fitto. Nonostante l’oscurità, c’è potere anche nell’arrendersi a ciò che non può essere arginato, al dispiegarsi selvaggio del mondo in tutto il suo movimento imprevedibile. Sulla scia la cantautrice ha pubblicato “Alive in Cappadocia”, girato in una cappella in Turchia eretta oltre 2000 anni fa che la vede al pianoforte con la sua imponente voce aumentata solo dagli echi naturali e dai suoni dello spazio stesso. Con questo concerto per piano Zola Jesus – la sacerdotessa dal trucco pesante, miscuglio in bassa fedeltà di (no)wave aggiornata, detriti industriali e perversioni gotiche – è pronta ad aprire finalmente le porte della nostra percezione. In apertura il songwriter psych dark folk Nero Kane (chitarra/voce), accompagnato dall’artista Samantha Stella (organo/mellotron/voce), ha inaugurato il “Temples Tour” con un live nelle rovine di una cattedrale neogotica vicino a Lipsia e si esibirà in duo tra il 2023 e il 2024 in diversi festival, club e nella suggestiva cornice di chiese e luoghi storici in Europa e UK. Tra Italian Occult Psychedelia, canto pagano e arte liturgica, arpeggi di chitarra e note solenni di organo, i live sono stati definiti sciamanici, ipnotici e ricchi di bellezza e intensità. Echi di Swans, Nick Cave, Velvet Underground, Johnny Cash e Nico, a cui viene paragonato il timbro vocale di Stella. Biglietti a questo link.