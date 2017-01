Are You Real?, folk da ‘good vibrations’

Nell’attuale momento storico – e parlo particolarmente in prima persona – riesco difficilmente a rimanere in contatto con il cantautorato cantato in italiano che va per la maggiore. Trovo che la lingua italiana vada trattata meglio, che possa essere utilizzata in maniera più artistica e prolifica.

Detto questo invece non c’è giorno in cui non ci vengano proposte qui a Kalporz band o progetti italiani cantati in inglese che al contrario meritano, e molto. Forse anche perché quando non puoi puntare sull’immediatezza della lingua non ci “siede” sui testi e sul loro significato e si curano maggiormente le sonorità, le atmosfere. Insomma, le canzoni. Mi dispiace dirlo, io che ho sempre creduto nell’italiano come lingua madre anche per il rock e dintorni.

E’ così che il singolo “We Are The Wild Things” del progetto Are You Real? mi appare come la boccata di aria fresca odierna: un folk da “good vibrations”, arredato in maniera sobria ma con un buon design.

Da approfondire, ma per ora un bel sorriso non ce lo toglie nessuno.

In questo gennaio 2017 Are You Real? ha fatto uscire l’album “Songs From My Imaginary Youth”, su Sisma / Dischi Soviet Studio.

(Paolo Bardelli)