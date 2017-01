Si avvicina il nuovo degli Xiu Xiu: ecco “Jenny GoGo”

Sono passati recentemente per l’Italia, portando in scena lo spettacolo di rivisitazione della soundtrack di Twin Peaks, ma hanno in serbo anche del nuovo materiale inedito. E a giudicare dagli estratti pubblicati finora, sembra roba parecchio buona.

Gli Xiu Xiu infatti hanno da poche reso pubblico il secondo estratto da “Forget”, il nuovo album che uscirà il 24 febbraio su La Tempesta International: è Jenny GoGo, un brano dalle accentuate atmosfere oscure e industriali, che svelano però nel profondo un’anima new wave e pop più viva che mai.

Sperimentale e melodico allo stesso tempo insomma, in perfetta sintonia con le produzioni recenti della band, che ha partecipato a progetti diversissimi: dalla già citata riproposizione della colonna sonora di Twin Peaks, gli Xiu Xiu hanno anche collaborato con Mitski su una canzone per il nuovo film di John Cameron Mitchell, composto musica per un’installazione artistica di Danh Vo, registrato un album con Merzbow e sonorizzato una rielaborazione sperimentale dell’opera di Mozart, “Il Flauto Magico”.

Tutto promette molto bene insomma. Nell’attesa del disco, godetevi “Jenny GoGo” qui sotto.