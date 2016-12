Matteo Maioli Awards 2016

Rattoppa il cielo: un buon proposito nato in questo 2016 e valido per il futuro. Dalla mente di chi conosce gloria a distanza di trentacinque anni – o giù di lì – dal suo esordio nel mondo della musica. Rimettendosi in gioco senza proclami e con dodici canzoni da urlo.

Oltre a Bob Mould sono tanti i veterani nelle liste dell’odierno Award. L’alternative rock inglese torna alla ribalta in modo significativo grazie ai Radiohead e a PJ Harvey; Nick Cave esorcizza la perdita del figlio con un disco emozionante; risorgono eroi indimenticati come Neil Young, Iggy Pop e i Rolling Stones.

Mentre due fratelli giovanissimi – i Lemon Twigs – riscrivono il pop, i mitici Teenage Fanclub lo aggiornano da par loro. Last but not least è stato un anno di grazia per la new wave, grazie ai nostrani Soviet Soviet e His Clancyness, oltre ai Preoccupations e ai Cold Pumas. Ma il 2016 è l’anno in cui piangiamo lacrime amare, non solo nella sfera politica e civile: vengono a mancare il poeta Leonard Cohen, Paul Kantner dei Jefferson Airplane, Glenn Frey degli Eagles, quel genio di Prince, e DAVID BOWIE. “Blackstar” è disco dell’anno per Kalporz. Cosa buona e giusta.

TOP 10 ALBUM

1. BOB MOULD, “Patch The Sky” (Merge)

2. SOVIET SOVIET, “Endless” (Black Candy/Felte)

3. RADIOHEAD, “A Moon Shaped Pool” (XL)

4. LEMON TWIGS, “Do Hollywood” (4AD)

5. TEENAGE FANCLUB, “Here” (Merge)

6. CHARLES BRADLEY, “Changes” (Daptone)

7. DAVID BOWIE, “Blackstar” (EMI)

8. DINOSAUR JR, “Give A Glimpse Of What You’re Not” (Jagjaguwar)

9. CAR SEAT HEADREST, “Teens Of Denial” (Matador)

10. PJ HARVEY, “The Hope Six Demolition Project” (Island)

ALTRI 40 DISCHI SPARSI NEL MIO 2016

NICK CAVE & THE BAD SEEDS, “Skeleton Tree” (Bad Seed Ltd)

MICHAEL KIWANUKA, “Love & Hate” (Interscope)

CATE LE BON, “Crab Day” (Drag City)

JAMIE LIDELL, “Building A Beginning” (Jaulin Records)

GOLD PANDA, “Good Luck And Do Your Best” (City Slang)

JAMES BLAKE, “The Colour in Anything” (Polydor)

SIOUX FALLS, “Rot Forever” (Broken World Media)

ANDY SHAUF, “The Magician” (Anti)

NEIL YOUNG, “Peace Trail” (Reprise)

L’ALBERO, “Oltre Quello Che C’è” (Technicolor Dischi)

BEN WATT, “Fever Dream” (Unmade Bed)

IGGY POP, “Post Pop Depression” (Loma Vista)

HIS CLANCYNESS, “Isolation Culture” (Maple Death)

TOY, “Clear Shot” (Heavenly)

THE LIMINANAS, “Malamore” (Because Music)

THE I DON’T CARES, “Wild Stab” (Dry Wood Music)

THE GOON SAX, “Up To Anything” (Chapter Music)

YAK, “Alas Salvation” (Octopus Electrical)

CAVERN OF ANTI-MATTER, “Void Beats/Invocation Trex” (Duophonic Records)

ANOHNI, “Hopelessness” (Rough Trade)

SLAVES, “Take Control” (EMI)

KANYE WEST, “The Life of Pablo” (Def Jam)

PREOCCUPATIONS, “Preoccupations” (Jagjaguwar)

MINOR VICTORIES, “Minor Victories” (Fat Possum)

HERON OBLIVION, “Heron Oblivion” (Sub Pop)

HAMILTON LEITHAUSER + ROSTAM, “I Had A Dream That You Were Mine” (Glassnote)

RYLEY WALKER, “Golden Sings That Have Been Sung” (Dead Oceans)

MONEY, “Suicide Songs” (Bella Union)

AMBER ARCADES, “Fading Lines” (Heavenly)

VISIONI DI CODY, “Celestino” (Autoprodotto/Macramè)

EMMA POLLOCK, “In Search Of Harperfield” (Chemikal Underground)

IRAH, “Into Dimensions” (Tamborinocerous)

URALI, “Persona” (To Lose La Track/Fallo Dischi)

THE ROLLING STONES, “Blue and Lonesome” (Interscope)

NADA SURF, “You Know Who You Are” (City Slang)

BIG UPS, “Before A Million Universes” (Exploding in Sound)

SUUNS, “Hold/Still” (Secretly Canadian)

LVL UP, “Return To Love” (Sub Pop)

COLD PUMAS, “The Hanging Valley” (Gringo Records)

SUEDE, “Night Thoughts” (Suede Ltd)

LA TOP 7 DELLE SONGS (DI ARTISTI RIMASTI FUORI DAI 50)

EZTV, “High Flying Faith”

MASSIVE ATTACK with HOPE SANDOVAL, “The Spoils”

LEONARD COHEN, “On The Level”

A TRIBE CALLED QUEST, “We The People”

JAMIE T, “Sign Of The Times”

NIGHT BEATS, “No Cops”

DR. DOG, “Ladada”

I TRE EP ITALIANI DA RICORDARE

TIRRENIAN, “Today – Odaiba – Fernweh – Then” (Aloch Dischi)

Today • Odaiba • Fernweh • Then by Tirrenian

PAISLEY REICH, “Blaze” (Lady Sometimes Records)

[ep] Paisley Reich • | Blaze | by Lady Sometimes

JESTER AT WORK, “A Beat Of A Sad Heart” (MILK)

CHAIRLIFT & ALLO DARLIN: SO THIS IS GOODBYE

Quando un addio è senza rabbia nè lacrime.

IL MIO VIDEO DELL’ANNO è UN PICCOLO CORTO GROTTESCO

NOTHING, “Eaten By Worms”

I MIEI 5 LIVE

NADA with A TOY ORCHESTRA, Bronson Ravenna 19/03/2016

TY SEGALL + ROYAL HEADACHE, Beaches Brew, Hana-Bi Marina di Ravenna 07/06/2016

CAT POWER, Acieloaperto, Teatro Verdi Cesena 09/09/2016

NADA SURF, Zona Roveri Bologna 31/10/2016

SOVIET SOVIET + TUNGUSKA, Covo Club Bologna 10/12/2016

CIAO, DAVID ROBERT JONES

Foto scattate alla Mostra “David Bowie Is” presso il MAMBO di Bologna

(Matteo Maioli)