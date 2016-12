Matteo Mannocci Awards 2016

Allora intanto sappiate che quelle che trovate qui non sono classifiche ma tuttalpiù listoni (apparte i primi dieci dischi qui sotto, per ovvi motivi redazionali); bruttebrutte le classifiche, e anche un po’ inutili dato che si basano sul momento in cui vengono compilate. Evvabbè.

Nonostante l’ecatombe di artisti che c’è stata quest’anno, pare proprio che il 2016 sia stato un grande punto di svolta nella musica di questi anni. Si sono smosse tantissime cose, create situazioni, sia a livello underground che mainstream.

E poi hanno dato il Nobel a Dylan. “Times are a-changin” cantava il vecchio Bob. Chissà in che modo.

In ogni caso: fai girare un disco sul piatto e non pensarci:

Album TOP 2016

1. FRANK OCEAN- blond

2. Chance The Rapper – Coloring Book

3- Bon Iver – 22, a Million

4- Kanye West – The Life of Pablo

5- David Bowie – Blackstar

6- Nick Cave – Skeleton Tree

7- Swans – The Glowing Man

8- King Gizzard and the Lizard Wizard – Nonagon Infinity

9- Anohni – Hopelessness

10- Tim Hecker – Love Streams

Album un po’ meno TOP ma comunque WOW!

Childlish Gambino – Awaken, My Love

The Comet Is Coming – Channel the Spirits

Nicolas Jaar – Sirens

Badbadnotgood – IV

Radiohead – A Moon Shaped Pool

Goat – Requiem

Ty Segall – Emotional Mugger

Black Mountain – IV

Nothing – Tired of Tomorrow

Yung Lean – Warlord

E ora: la TOP7 (in ordine casuale) dei dischetti ITALIANI che mi hanno rapito il cuore



Hate & Merda – La capitale del male

Bruuno – Belva (EP)

Calibro 35 – S.P.A.C.E.

Marnero – La malora

Fuzz Orchestra – Uccideteli tutti! Dio riconoscerà i suoi

Spartiti – Austerità

Weird Black – Hy Brazil

TOP7 Live memorabili

Ty Segall and the Muggers, Beaches Brew Fest, Ravenna – 07/06

Nadja, Dio Drone Fest, Firenze – 20/11

Gianni Maroccolo, Teatro Studio, Scandicci (FI) – 06/02

Holy Wave, Combo, Firenze – 03/04

Ninos Du Brasil, Beaches Brew Fest, Ravenna – 09/12

STORM{O} + Hate & Merda, CSA Next Emerson, Firenze – 29/01

Plastic Man + Go!Zilla + J.C. Satan, FLOG, Firenze – 27/02

Compilation BEST OF 2016