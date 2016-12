Cosa fare per Capodanno? Consigli sparsi

E’ quasi l’ora, e non potete oramai sottrarvi alle domande e soprattutto alla scelta di cosa fare a Capodanno (2017). Riepiloghiamo qui, in ordine sparso lungo tutto lo stivale, alcune idee che potrebbero farvi trovare la vostra risposta alla fatidica e temutissima domanda.

FATBOY SLIM, Cortile della Pilotta, Parma.

+ Fabio De Luca e DJ Rocca.

ingresso gratuito



CLAP! CLAP!, Mavù, Locorotondo (BA), per Locus Winter

Tre aree musicali:

Kode_1 Area: CLAP! CLAP!, RAIS, Andrea Mi (Mixology).

Soul Train Area: UAZZAMAN, GIANPIERO (Soul Solution).

Super Electric Area: ANY2

biglietti: € 30 + d.p. (non include la cena)

Infoline 393 9639865.

PETER KRUDER, Piazza, Ostuni (BR)

Suggestioni viennesi il 31 dicembre in piazza della Libertà,con il dj set di PETER KRUDER e con un videomapping ispirato a METROPOLIS (Fritz lang). E la mattina del 1 gennaio 2017: concerto di Capodanno con l’Orchestra del Levante e le opere della famiglia Strauss.

Inizio spettacoli del 31 dicembre: ore 23:30

Inizio concerto di Capodanno del 1 gennaio: ore 11:00

Infoline 393 9639865 – info@bassculture.it

Evento facebook http://bit.ly/2h8J2AY

INGRESSO LIBERO

“L’ESTATE STA FINENDO”, Bronson, Ravenna

Il bagno Hana-Bi e il Bagno Diana vi invitano al Capodanno al Bronson

Prev: 15€ con drink + d.p. (punti vendita Vivaticket e online al link http://bit.ly/Capodanno_Bronson)

Cassa: 18€ con drink

Dalle 00:30 dj set: Alice Gualtieri / DJ Lappa / Jack Disorder / Chris / Party Marty

NUOVO MAYHEM ARCI, Torino

Inaugurazione del nuovo locale nato sulle ceneri Border e del mitico Velvet.

Grandi vinili tutta la notte con Luis & Jimmy

RHYTHM AND BLUES, NORTHERN SOUL, POPCORN OLDIES, LATIN, JAZZ, FUNK, SKA, CUMBIA, BOOGALOO

EVENTO FACEBOOK

PROGETTO MAYHEM ARCI Via Perrone 4

zona Corso Palestro / Via Cernaia / Juvarra

CARNAGE – Le Cannibale New Year’s Eve, TOM, Milano

disco, house e techno fino al mattino con Uabos, Bold As Gold e i djs di REIBU.

RSVP ➝ http://www.lecannibale.it/get-on-the-list/

DADDY G (Massive Attack) piazza Martiri, Carpi (MO)

ingresso gratuito

info: http://www.carpidiem.it/

“I Love Rock And Roll Party”, Estragon, Bologna

Tutte le hits, i video, i film e le mode che hanno fatto la storia del rock, in un unico party !!!

Inizio evento: ore 23:00

€ 10,00 + dp / € 15,00 in cassa

BOOSTA djset, Prato, Arezzo

Per informazioni e prenotazioni apericena: 338 1218930 – 349 3612698 – 339 1876729.

CAPODANNO IN ORBITA | Madteo / Spazio Aereo Sound Machine, Marghera (VE)

Ingresso riservato ai soci ARCI

Contributo responsabile 10 €

SPAZIO AEREO

VEGA | Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia

Via delle Industrie 27/5

30175 Marghera (VE)

Triskell Electronic Festival, Circolo degli Illuminati, Roma

Per Capodanno, Triskell Electronic Festival (che si articola in 3 sere, anche il 30.12 e l’1.1) partirà alle 23:30 per finire alle 10 del mattino con set lunghi e intensi da parte degli Howl Ensemble, Dandy Jack dei Queen of Mars e il back to back di Cabanne e Lowris.“

Venerdì 30 dicembre- 10 euro

Sabato 31 dicembre - 25 euro

Lunedì 1 gennaio - 15 euro