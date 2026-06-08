Un contropiede psichedelico: Karaboudjan con Mitroglou

Karaboudjan è un trio francese di post-rock psichedelico di cui avevamo già parlato in occasione dell’uscita del loro singolo Yerevanum. Qui spingono ancora oltre il loro concept, mescolando calcio e rock psichedelico d’ispirazione anatolica.

Karaboudjan, più efficace dell’ex attaccante dell’OM

Se ti stai chiedendo: Mitroglou è Kostas Mitroglou, attaccante greco acquistato dall’Olympique de Marseille dal Benfica nel 2018 per una cifra piuttosto importante. Arrivava da una grande stagione in Portogallo, ma non è riuscito a ripetersi in Ligue 1 né a giustificare pienamente il trasferimento. Cosa c’entra tutto questo con il rock psichedelico? Non è la cosa più importante, e poi è una variazione sul tema rispetto a canzoni che parlano sempre di amore o salute mentale.

E infatti qui c’è un brano davvero riuscito: il ritmo è travolgente, i cambi di tempo continui. Un galoppo rock che ci porta lontano.

( Charles Chinasky)

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