AOWconsiglia: 5 gruppi francesi che deliziano l’udito

Salve, sono Charles dal sito AOW. Ho il piacere e il privilegio di presentarvi 5 gruppi francesi di qualità che delizieranno il vostro l’udito. Buon ascolto!

KAMARAD, “Federball”

Il post-punk è la lotta di classe, la lotta contro il capitalismo, è anche la lotta contro tutte le discriminazioni e per una buona salute mentale. Ma è anche la promozione del badminton o del federball, come si dice in Germania, grazie al gruppo Kamarad.

PURRS, “To Be Enjoyed”

No, non solo Brighton, Leeds o Manchester sfornano buoni gruppi post-punk, c’è anche Angoulême in Francia. Ascoltiamo “To Be Enjoyed” dei PURRS estratto dall’album “GoodBye Black Dog”.

JIM BALLON, “Sensations”

Jim Ballon ci propone una montagna di rock psichedelico che si sviluppa in poco più di 10 minuti. Inizia lentamente e poi si sviluppa, arrivano ponti con assoli. La melodia si dispiega come una coperta sui tuoi piedi. Chiudiamo gli occhi e viaggiamo. Il tempo diventa più breve. Immaginiamo. Siamo in un western sotto l’effetto di droghe leggere. È estratto dal loro album “Sensations” che uscirà il 24 maggio 2024.

ZEPH, “Memento”

ZEPH, è un gruppo di sette musicisti. Ci sono chitarra, batteria, due saxofoni, un trombone, un basso e una tromba. Questo gruppo di Lione ci propone un suono organico che fa vibrare i corpi e i cuori mescolando influenze caraibiche, funk o africane. Ecco quindi “Memento” estratto dal loro ultimo EP.

MØSI, “Jusqu’ici tout va bien”

MØSI, sono due fratelli, due bretoni che attraversano il mondo o quasi per declamare la loro poesia punk in un rock grezzo e farci del bene. “Jusqu’ici tout va bien” è un rock quasi industriale, ma molto cinico, che ci descrive il mondo così com’è ma con riff e batteria. È estratto dall’album “Le brouillard jusqu’à la chute” ed è appena uscito.

(CHARLES CHINASKY)

