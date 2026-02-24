Théodora: eleganza pop tra influenze latine e afro

Con “Des mythos”, la performer francese Théodora prosegue il percorso inaugurato da MEGA BBL, la riedizione di BAD BOY LOVESTORY. Una continuità logica, quasi naturale, dentro una discografia che cresce in maturità e precisione.

È un brano con una gran bella base, un beat con ispirazioni latine e afro, vicino a un baile funk rallentato. Ci sono pianoforte, dolcezza, fiati. Tutto si incastra con finezza, senza mai forzare, con quel senso del dettaglio che fa la differenza.

È pieno di nostalgia e di rimpianto, ed è anche costruito molto bene.

Prodotto dal canadese Decs e da Anoop D’Souza, trasmette una certa lentezza elegante, una classe naturale. Una produzione ampia, raffinata, che lascia spazio e crea una vera atmosfera.

Sopra tutto, se si aggiunge il flow e la verve di Théodora, sì: si ha un ottimo pezzo. Un brano che si ascolta, che resta, e che dimostra che essere dove nessuno si aspetta di trovarti è, a volte, esattamente il posto giusto..

(Charles Chinasky)

