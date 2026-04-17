Un nuovo brano dei Boards of Canada dopo 13 anni

“Tape 05” è il nuovo brano dei Boards of Canada a 13 anni di distanza dall’ultimo loro album. Il pezzo è stato caricato su YouTube dopo che la casa discografia del gruppo, la Warp Records, ne aveva condiviso un breve estratto sul suo profilo social ufficiale. Potete ascoltare il brano qui sotto. Sempre fedeli a se stessi, i Boards of Canada ripartono dove si erano fermati: anche questa nuova “Tape 05”, infatti, è un’oasi di pace e di bellezza che giunge da un universo lontano e irraggiungibile.

Le possibilità di un ritorno del duo scozzese erano aumentato negli ultimi giorni quando i fan erano venuti a conoscenza di misteriosi nastri fatti circolare dalla Warp stessa e dal suo “braccio destro” Bleep. In base a quanto affermano i fan, i nastri contengono l’audio della pubblicità di un magazine scolastico che non è più in circolazione dal 1991. Successivamente sono comparsi – a Londra, negli Stati Uniti, a Tokyo – alcuni cartelloni pubblicitari contenenti un logo molto simile a quello presente nel loro storico disco Music Has the Right to Children del 1998.

Il quarto album dei Boards of Canada, Tomorrow’s Harvest, risale al 2013. Da allora nessun nuovo disco è stato pubblicato dal duo, che è ricomparso sporadicamente per remix e pubblicazioni d’archivio. L’enorme influenza del gruppo, però, non è mai venuta meno nel mondo dell’elettronica contemporanea. Anche per questo motivo attendiamo con grande curiosità quale sarà il prossimo capitolo del percorso artistico del duo.