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La selvaggia evoluzione dei Chalk

Raffaele Concollato

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Chalk + Makeshift Art Bar, 14/04/2026, Santeria, Milano

In apertura della band fondata da Ross Cullen e Benedict Goddard ci sono gli ottimi e giovanissimi Makeshift Art Bar, anche loro da Belfast, che preparano il terreno con un set convincente e già sorprendentemente maturo.

I Chalk, con annesso un batterista, propongono una scaletta con molti brani dall’ultimo “Crystalpunk”, costruendo un percorso che alterna continuità e fratture. Brani come “Claw”, ipnotica e martellante, sembrano proseguire un discorso già avviato, mentre “Bliss”, con le sue chitarre più nette e quasi stranianti, segna uno stacco evidente, come se la band volesse mettere alla prova i propri stessi confini che con “Tongue” e “Pain” tengono sì alta la tensione ma portano lontano.

Sul piano puramente sonoro, i Chalk lavorano con una materia densa: effetti, suoni estremi, una voce chiara e potente che non si limita a stare sopra la musica ma si fonde con essa. Ridurli a questo sarebbe limitante.

La vera forza della band sta nel modo in cui abbatte la distanza con il pubblico. Scendono dal palco, si muovono tra le persone, urlano, si espongono fisicamente, cosa di cui sembrano avere bisogno: è un contatto diretto, quasi necessario. Quello che si crea è selvaggio e liberatorio: non sono qui per essere prevedibili ma per liberarci. I Chalk riescono a restituire un senso di urgenza in cui il pubblico si lascia trascinare, partecipando a quello che sembra fatto apposta per liberare tensioni e ansie.

Il finale è affidato a “Conditions”, che racchiude in sé tutte le potenzialità del loro percorso. È una traccia che guarda avanti, figlia di un suono che potrebbe portarli molto lontano, verso orizzonti che forse nemmeno loro hanno ancora del tutto immaginato. Se questo concerto è un’indicazione, i Chalk non sono solo una promessa: sono una realtà in piena evoluzione.

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Se potessi ripercorrere in un attimo, nuotando controcorrente, le rapide di questo fiume oramai giunto al suo estuario, nella estrema fissità di questo mio prossimo viaggio nella noia orizzontale, sceglierei gli anni in cui la volta celeste non era altro che un enorme lenzuolo fatto a cielo e la luna una palla polverosa gettata nel vuoto e catturata con le unghie dall’egoismo del pianeta Terra. E noi, bimbi, cadevamo con essa per sempre, aggrappati in un infinto sprofondo gli uni agli altri, grazie a un gomitolo di lana nera. I grandi dimenticarono in fretta di avere un mondo con certe stelle enormi, sopra il capo, da osservare, mentre noi sacrificavamo la nostra noia migliore per costruire ponti sospesi nello spazio che ci allacciassero a un’agognata luna. La dipingemmo butterata e funesta, con maremoti sulla superficie di un ponto che non era mai tranquillo, ma tutta una schiuma fremente di gorghi e mostri marini. Nuovi esseri di ordinaria malinconia calpestavano un tappeto soffice come zucchero filato sparso su una teglia, in cui si radicavano piante cresciute dolci come torroni. Altre volte immaginammo un balzo da gigante come in mongolfiera, le tante mongolfiere tipiche di una domenica d’estate, un balzo che ci consentisse di fuggire all’avarizia terrestre e alle sue costrizioni. In anni in cui razzi enormi arrugginivano in volo, pensammo a uno sgangherato proiettile cavo sparato negli occhi della luna come nei film dei Meliès, in cui potessimo accovacciarci per il viaggio, assieme ai nostri migliori amici. Ma poi venne il tempo di un leggero disincanto, e, anche sognando a occhi aperti, non potevamo far altro che immaginarci tute e scafandri e missili scagliati a violentare qualche nuovo cielo. E poi, al ritorno, schivare incredibili uragani e tempeste, per posarci placidamente in un mare che ci accogliesse come un telo. Eravamo certo molto giovani e molto felici e pensavamo, con rabbia, di non dover invecchiare mai. (Matteo Marconi) Le puntate precedenti Back To The Future Vol. 9 - Stuart Adamson morì nel 2001 e nessuno ne parla più Back To The Future Vol. 8 - I Vines e il Verona dell'84-'85 Back To The Future Vol. 7 – “I figli degli operai, i figli dei bottegai!” Back To The Future Vol. 6 - Ekatarina Velika (EKV) Back To The Future Vol. 5 - Gli Air sul pianeta Vega Back To The Future Vol. 4 – “Stay” e gli angeli degli U2 Back To The Future Vol.3 - La lettera dei R.E.M. e di Thom Yorke Back To The Future Vol. 2 – Massimo rispetto per i metallari (1987-89) Back To The Future vol. 1 – L’estate di Napster 14 settembre 2010