Menu

Il 13 aprile è il #TameImpalaDay!

Redazione

Share This Article
Share Post

In occasione delle due date italiane dedichiamo una giornata intera al progetto di Kevin Parker, quello che su Kalporz chiamiamo #Day.

I Tame Impala, il visionario progetto musicale dell’artista australiano, sono tornati l’anno scorso con un album controverso, “Deadbeat”, uscito il 17 ottobre 2025 su Columbia Records, e che non ha ricevuto molti consensi. Anzi, la critica in blocco (strano, di solito si fa fatica a riscontrare una tale “unanimità”…) lo ha stroncato, e anche noi qui su Kalporz.

Questo non toglie nulla all’importanza del progetto, che ha rinnovato agli inizi degli anni Dieci lo stesso rapporto del rock con la psichedelia, flirtando poi con il pop e oggi con certi beat di cultura techno. Nel 2012 vinse i nostri Kalporz Awards con il suo secondo album “Lonerism”.

Kevin Parker negli anni ha ottenuto quattro nomination ai GRAMMY Awards, portando a casa la vittoria nel 2024 grazie alla collaborazione con i Justice per il brano “Neverender”. In patria, l’Australia, ha collezionato ben 13 ARIA Awards e 27 nomination. Ha vinto un BRIT Award come Best International Band e ha ottenuto nomination per due Billboard Music Awards e un American Music Award.
Negli Stati Uniti diversi suoi brani hanno raggiunto la vetta delle classifiche alternative, tra cui i singoli “Lost In Yesterday” e “Is It True”. L’inno generazionale “The Less I Know The Better” ha superato quota 2 miliardi di stream, entrando a pieno titolo nell’esclusivo Billionaires Club di Spotify.
Parallelamente alla sua produzione discografica, Parker si è imposto come autore e produttore di livello, collaborando con alcuni dei nomi più importanti della musica mondiale: da Dua Lipa a The Weeknd, da SZA a Lady Gaga, passando per Travis Scott, Mark Ronson, Gorillaz, Thundercat, Kali Uchis, Rihanna, Miguel, A$AP Rocky e molti altri.

Nell’imponente tour europeo, come detto, ci saranno anche due date anche in Italia:
12 aprile 2026 Torino, Inalpi Arena
13 aprile 2026 Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

Lunedì 13 aprile, dunque, qui su Kalporz ci sarà un’intera giornata dedicata ai Tame Impala.

Questo è il programma e gli orari di pubblicazione (in grassetto/corsivo i contenuti nuovi creati per l’occasione):

ore 9: Innerspeaker (2010)

ore 10: Lonerism (2012)

ore 10.30: Tame Impala, Magazzini Generali, Milano, 26 Ottobre 2012

ore 10.45: Tame Impala + The Amazing, Music Hall of Williamsburg, New York, 7 Novembre 2012

ore 11: Tame Impala, Rocca Brancaleone, Ravenna, 9 luglio 2013

ore 11.30: Currents (2015)

ore 12: [Foto] Tame Impala, Rock in Roma, 26 agosto 2015

ore 12.30: Tame Impala + Liima, Market Sound, Milano, 5 luglio 2016

ore 13: The Slow Rush (2020)

ore 13.30: “Lonerism”, il sogno fluttuante dei Tame Impala (il decennale)

ore 14: Deadbeat (2025)

ore 15: La Top 7 delle Canzoni dei Tame Impala

Riepilogo di tutti i #Day:

Articoli Correlati:

Uno e trino: "tre" Kevin Parker con "Is It True" dei Tame Impala da Stephen Colbert

La fine dell'estate secondo i Tame Impala

, ,
0Likes

You May Also Like

Se potessi ripercorrere in un attimo, nuotando controcorrente, le rapide di questo fiume oramai giunto al suo estuario, nella estrema fissità di questo mio prossimo viaggio nella noia orizzontale, sceglierei gli anni in cui la volta celeste non era altro che un enorme lenzuolo fatto a cielo e la luna una palla polverosa gettata nel vuoto e catturata con le unghie dall’egoismo del pianeta Terra. E noi, bimbi, cadevamo con essa per sempre, aggrappati in un infinto sprofondo gli uni agli altri, grazie a un gomitolo di lana nera. I grandi dimenticarono in fretta di avere un mondo con certe stelle enormi, sopra il capo, da osservare, mentre noi sacrificavamo la nostra noia migliore per costruire ponti sospesi nello spazio che ci allacciassero a un’agognata luna. La dipingemmo butterata e funesta, con maremoti sulla superficie di un ponto che non era mai tranquillo, ma tutta una schiuma fremente di gorghi e mostri marini. Nuovi esseri di ordinaria malinconia calpestavano un tappeto soffice come zucchero filato sparso su una teglia, in cui si radicavano piante cresciute dolci come torroni. Altre volte immaginammo un balzo da gigante come in mongolfiera, le tante mongolfiere tipiche di una domenica d’estate, un balzo che ci consentisse di fuggire all’avarizia terrestre e alle sue costrizioni. In anni in cui razzi enormi arrugginivano in volo, pensammo a uno sgangherato proiettile cavo sparato negli occhi della luna come nei film dei Meliès, in cui potessimo accovacciarci per il viaggio, assieme ai nostri migliori amici. Ma poi venne il tempo di un leggero disincanto, e, anche sognando a occhi aperti, non potevamo far altro che immaginarci tute e scafandri e missili scagliati a violentare qualche nuovo cielo. E poi, al ritorno, schivare incredibili uragani e tempeste, per posarci placidamente in un mare che ci accogliesse come un telo. Eravamo certo molto giovani e molto felici e pensavamo, con rabbia, di non dover invecchiare mai. (Matteo Marconi) Le puntate precedenti Back To The Future Vol. 9 - Stuart Adamson morì nel 2001 e nessuno ne parla più Back To The Future Vol. 8 - I Vines e il Verona dell'84-'85 Back To The Future Vol. 7 – “I figli degli operai, i figli dei bottegai!” Back To The Future Vol. 6 - Ekatarina Velika (EKV) Back To The Future Vol. 5 - Gli Air sul pianeta Vega Back To The Future Vol. 4 – “Stay” e gli angeli degli U2 Back To The Future Vol.3 - La lettera dei R.E.M. e di Thom Yorke Back To The Future Vol. 2 – Massimo rispetto per i metallari (1987-89) Back To The Future vol. 1 – L’estate di Napster 14 settembre 2010