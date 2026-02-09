Anna Calvi collabora con Iggy Pop: ecco “God’s Lonely Man”
Anna Calvi ha annunciato un nuovo EP che vede la collaborazione di Iggy Pop, ma non solo, anche Matt Berninger, Laurie Anderson, e Perfume Genius.
L’EP è intitolato “Is This All There Is?” ed è formato da quattro tracce: uscirà il 20 marzo. Come anteprima, Anna Calvi ha condiviso il brano“God’s Lonely Man” con Iggy Pop, che potete ascoltare qui sotto.
La canzone in effetti è “cucita” addosso a Iggy Pop, che inizia a cantare e quindi sembra in tutto e per tutto una sua canzone.
