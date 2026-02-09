TOMORA, un mondo evocativo e disturbante

È un po’ un duo hype, ma dalla prima musica pubblicata è tutto meritato: Tom Rowlands dei Chemical Brothers e AURORA hanno unito le forze sotto il moniker di TOMORA, con un album in uscita il 17 aprile 2026.

La title-track, “COME CLOSER”, è ora disponibile e si affaccia su un mondo evocativo e disturbante, in cui i bassi sintetici di Rowlands si uniscono alla voce incredibile di AURORA. Un paesaggio alla Portishead di “Third”, tanto per intenderci, ed è tanta roba.

Il precedente singolo “The Thing” era più elettronico ma pur sempre ossessivo, qui invece i riferimenti sono più i Massive Attack. Roba trip-hop, in ogni caso.

TOMORA, l’unione dei due nomi TOM e AurORA, è una realtà da cui questo 2026 non potrà prescindere.

(Paolo Bardelli)