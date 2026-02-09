Lo spirito del punk vive: intervista ad Adam Houghton degli IST IST

Gli IST IST tornano con “Dagger”, un album che riscopre la crudezza degli esordi elevandola a una nuova maturità pop. In questa intervista Adam Houghton, voce e chitarra della band, racconta del suo lavoro con Joe Cross, dell’approccio viscerale alla scrittura e della fedeltà alle proprie radici punk.

“Dagger” è stato scritto subito dopo un tour europeo. In che modo portare quell’entusiasmo dal vivo in studio ha cambiato questa volta il vostro approccio alla scrittura di canzoni?

A dire il vero, non è cambiato molto. I brani sono stati scritti in un lungo periodo di tempo e nella maggior parte dei casi alcune parti sono state registrate separatamente. Non sono sicuro che ci sia stato un grande contributo dall’esperienza live.

Avete descritto l’album come più “viscerale” e meno metodico. Potete indicare un momento nella scrittura o nella registrazione in cui avete davvero sentito questo cambiamento?

Nessun momento in particolare. Credo che quando lo descrivevamo come viscerale ci riferissimo forse all’atmosfera generale del disco. Credo che sia un disco dal suono grezzo rispetto a “Light a Bigger Fire”. Penso che il nostro ultimo disco suonasse molto più raffinato. Non è necessariamente una cosa negativa, ma credo che con “Dagger” volessimo tornare un po’ di più alle nostre radici.

Avete lavorato di nuovo con Joe Cross: cosa ha comportato di diverso in questa collaborazione rispetto ai dischi precedenti e come vi ha aiutato a realizzare queste idee più grandi e coraggiose?

Penso che, essendo questo il secondo disco che realizziamo con Joe, ci siamo sentiti più

a nostro agio con il suo processo creativo. Joe è un facilitatore, è desideroso di provare cose nuove, pur consentendoci e incoraggiandoci a prendere le nostre decisioni su alcune parti. In sostanza, penso che sia questo a renderlo un produttore così bravo, al di là delle evidenti capacità tecniche.

Andy ha detto di voler fare il disco “prima di tutto per voi stessi”. Quanto è stata liberatoria questa mentalità, e ha cambiato i rischi che eravate disposti a correre?

Scriviamo praticamente sempre per noi stessi. Se piace alla gente, piace, se non piace, non piace. Penso che se cercassimo di seguire una tendenza particolare, semplicemente non funzionerebbe. Alla fine ci pensiamo solo “ci piacerebbe se lo ascoltassimo e non fossimo nella band?”. Questo è tutto. Inoltre è impossibile accontentare tutti sempre.

Hai detto che Dagger è il tuo album più diretto dai tempi di Architecture. In che modo

si ricollega al tuo debutto e dove si spinge oltre?

Assolutamente sì. Credo di sì. C’è una crudezza nel feeling delle canzoni che è simile ad

“Architecture”. Sento che “Dagger” è semplicemente più pop. Per me “Dagger” è come un greatest hits.

Ha secondo me tutti i pezzi migliori di Ist Ist in un unico album. Mi piace pensare che miglioriamo sempre come band a ogni uscita, e penso che ci sia una maturità in “Dagger” che non c’era in “Architecture”. Cerchiamo di crescere e migliorare in tutti gli aspetti del nostro percorso musicale, pur rimanendo legati alle nostre radici. Solo perché spendiamo dieci volte tanto e mesi invece di giorni per i nostri ultimi album, non significa che non siamo più quattro ragazzi del Nord dell’Inghilterra che vogliono fare casino. Significa solo che stiamo salendo di livello.

Lo spirito del punk vive, non preoccupatevi, è vivo e vegeto.

Il singolo principale “I Am The Fear” apre l’album in modo potentissimo: perché quel brano ti è sembrato la frase giusta per introdurre questo nuovo capitolo degli IST IST?

Perché è una vera forza, ahah. Penso che tu mi abbia aiutato a rispondere a questa domanda. Seriamente, è esattamente come dici tu, è una canzone grande e audace e un ottimo brano d’apertura dell’album. Non c’era dubbio che sarebbe stato il brano d’apertura fin dall’inizio.

In tutto l’album, c’è una vasta gamma di atmosfere e texture, dall’immediatezza pop alle

atmosfere espansive dei synth. Quanto eri consapevole di bilanciare la sperimentazione con il tuo caratteristico suono ombroso?

Assolutamente no. Penso che il suono ombroso di cui parli sia davvero qualcosa che nasce in modo naturale e organico. Scriviamo e basta, e suona così. Ci sono molte influenze diverse da ogni dove nel nostro gruppo che si fondono in una sola e non credo che sia una cosa consapevole, succede e basta.

Il titolo dell’album, “Dagger”, riflette la dualità della vita e dell’essere musicista. In che modo questa idea ha influenzato i testi, la copertina o l’arco emotivo generale del disco?

Suppongo di sì, un po’. Cerchiamo di scegliere titoli che inquadrino adeguatamente il disco e che siano stimolanti. Penso che la copertina sia molto suggestiva, Andy ha fatto un ottimo lavoro con l’aiuto fotografico del suo collaboratore di lunga data Nidge Sanders. Diamo un nome agli album durante la creazione o dopo averli finiti, quindi è un po’ come dire “l’uovo e la gallina”, non sono sicuro di quale sia nato prima o cosa abbia effettivamente influenzato gli altri.

Come immaginate che queste nuove canzoni si traducano in quegli spazi ampi e carichi di emozioni?

Credo che saranno di grande impatto nelle prossime date del tour, indipendentemente dalle dimensioni della sala. È fantastico avere così tante canzoni tra cui scegliere. Avere così tante possibilità significa poter mixare vecchi successi con classici del futuro e mettere insieme un set davvero dinamico che manterrà il pubblico desideroso di altro e, cosa forse più importante, susciterà interesse per noi stessi come band. Penso che si suoni meglio quando ci si gode il flusso del set piuttosto che una sequenza di brani senza un vero filo conduttore.

