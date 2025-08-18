L’agenda dei Live della settimana (#35, 2025)

Mercoledì 20 Agosto – MANU CHAO, Villa Bellini, Catania

Dopo il successo dello scorso anno a Bagheria, Manu Chao torna in Sicilia per un’unica data, il 20 agosto a Villa Bellini di Catania, all’interno della rassegna Sotto il Vulcano Fest, parte del Catania Summer Fest 2025. Il cantautore ispano-francese, noto per la sua musica anticonvenzionale e ricca di contaminazioni, si presenta con un set acustico che rivisita i suoi brani più conosciuti: “Me Gustas Tu”, “Bongo Bong”, “Clandestino”, “Desaparecido” e “Je ne t’aime plus”. Chao mantiene da anni un legame forte con l’Italia, dove ha portato alcuni dei suoi live più significativi. La sua capacità di coinvolgere generazioni diverse lo rende un punto di riferimento per chi cerca nella musica una forma autentica di espressione sociale e culturale. Opening act della serata saranno gli Shakalab, collettivo siciliano formato da Jahmento, Lorrè, Br1 e Marcolizzo, che mescola reggae, hip hop e sonorità urban. La band ha saputo conquistare una fetta importante della scena musicale indipendente italiana, portando sempre nuove contaminazioni nei propri progetti. Biglietti a questo link.

Giovedì 21 Agosto – DIIV, Castello Volante, Corigliano D’Otranto (LE)

Una delle formazioni rock più formidabili del Nord America al SEI Festival. I DIIV hanno sicuramente lasciato il segno nello shoegaze di ultima generazione e nella musica “delle chitarre”. E il loro quarto lavoro, Frog in Boiling Water, pubblicato dalla Captured Tracks nel 2024, rappresenta una nuova evoluzione del suono della band. Da Brooklyn a…Corigliano d’Otranto! Opener i bravissimi Pihndar, duo trip-hop/darkwave milanese composto dalla cantante Cecilia Miradoli e dal chitarrista e produttore Max Tarenzi. La critica li ha recentemente consacrati come band trip-hop di riferimento in Italia segnalando il loro ultimo album tra le migliori uscite del 2024. Dal vivo si esibiscono in trio con il batterista Alessandro Baris degli A Toys Orchestra. Prevendite attive su Dice.

Giovedì 21 Agosto – GENERIC ANIMAL + INSERIRE FLOPPINO, Castello degli Agolanti, Riccione (RN)

Grazie alla sempre gentil concessione della Città di Riccione torna il festival rivierasco organizzato da Tafuzzy, quest’anno in tre giorni zeppi di musichette che aspettano solo i vostri orecchi per essere ascoltate. Come d’abitudine al Castello degli Agolanti, un paio di km dall’uscita dell’A14 a Riccione, con ingresso libero. Questo il ricco programma: Giovedì 21: 20.45 GENERIC ANIMAL (asino pop, Varese); 21.45 FOUCHE (folk antico, Rimini); 22.30 FAETAL B (faerie music, Torino); 23.15 CLAUCALMO (psych folk, salento); 00.00 INSERIRE FLOPPINO / NHANDAN CHIRCO (performance) – Venerdì 22: 20.45 MILO (math emo, Fabriano); 21.45 FESTA DEL PERDONO (pop profetico, Milano); 22.30 DEAR BONGO (no wave, Bologna); 23.15 TANZ AKADEMIE (post punk, Piemonte); 00.00 (all’interno) LINBO (av live, Milano); ??? CISCO RINGHIERA (post tutto, Riccione) – Sabato 23: 19.15 ALESSANDRO FIORI (pop magistrale, foreste casentinesi); 20.15 NIC T (avant folk, Vicenza); 21.00 PUFULETI (hip hop, Lussemburgo); 21.45 ALFONSO CHENG (nocera wave, Mondo); 22.30 VULVA DE LEYVA (post liscio, Riccione); 23.15 BRACE (local Hero, Riccione)

Giovedì 21 Agosto – THE NEW CHRISTS, Shake Club, La Spezia

Dopo anni di attesa i New Christs tornano in tour e approdano in Italia (dopo Bergamo e Firenze la settimana scorsa, a Bologna e appunto lo Shake Club) per uno show imperdibile che celebra l’uscita della compilation in doppio vinile, The Burning of Rome Selected Works, in arrivo per Wild Honey Records e Folc Records. Nati dallo scioglimento dei seminali Radio Birdman, la band è guidata da Rob Younger, instancabile simbolo del rock’n’roll australiano. Una carriera che attraversa decenni, formazioni stellari (con membri di Hoodoo Gurus, Celibate Rifles, Lime Spiders, Beasts of Bourbon, Barracudas) e una serie di capolavori, da Distemper (1989) a Lower Yourself (1997), fino ai più recenti tour europei che hanno confermato il loro status di culto assoluto. Con una formazione rodata che comprende oltre a Younger Jim Dickson al basso, Dave Kettley alla chitarra, Brent Williams a chitarra e tastiere e il batterista Paul Larsen, i New Christs porteranno sul palco un set che attinge da una vasta discografia, tra classici oscuri, attitudine feroce e una potenza scenica senza pari. Ingresso 10 Euro con tessera Arci.

Venerdì 22 Agosto – CRISTIANO GODANO, Sala Polivalente di Murata, Città di San Marino

Cristiano Godano, voce e anima dei Marlene Kuntz, presenta dal vivo il suo secondo album solista Stammi accanto, un lavoro intenso e riflessivo nato durante la pandemia. Le canzoni, attraversate da una vulnerabilità consapevole, toccano temi spirituali e sociali, intrecciando riflessioni personali e sguardi sul mondo. Sul palco, Godano dà vita a un concerto intimo e potente, dove la musica si fa resistenza poetica contro l’appiattimento culturale e l’incertezza del presente. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il Teatro Concordia di Borgo Maggiore. Biglietti a 12 Euro acquistabili su vivaticket.

Sabato 23 Agosto – PRODIGY + NINA KRAVIZ, Villa Negri, Romano D’Ezzelino (VI)

Settimana di Ama Music Festival, che nonostante il doloroso forfait dei Vampire Weekend vedrà alternarsi sul palco di Villa Negri nomi molto interessanti, oltre a big come Afterhours e Franz Ferdinand: la band tedesca Electric Callboy, che combina metalcore ed elementi elettronici, il rapper originario di Salerno Capo Plaza e soprattutto una delle band più rappresentative del big beat, i Prodigy. La formazione ha continuato a esibirsi mantenendo viva la propria eredità musicale dopo la tragica scomparsa del membro fondatore, Keith Flint, nel 2019. Da non perdere il sabato anche la frizzante Nina Kraviz e un interessante djset di Samuel dei Subsonica. Biglietti e info sul festival a questo link.

Sabato 23 Agosto – JOAN THIELE + LAGUNA BOLLENTE, Rocca Malatestiana, Cesena

Joan Thiele, cantautrice e producer poliedrica, vive la sua infanzia tra la Colombia e l’Italia. Il suo mondo sonoro spazia tra R&B, soul, allusioni jazz e vocazione internazionale, con un impianto cinematografico che ricorda le colonne sonore del cinema italiano degli anni ’60 e ’70, da Piero Umiliani a Piero Piccioni. La sua impronta musicale ed estetica è sempre originale, dimostrando che un nuovo approccio sperimentale alla musica pop è possibile. Una consapevolezza sonora che, a partire dall’ep “Operazione Oro”, ha trovato seguito in Atti – una release divisa in tre episodi, dove emerge un immaginario sonoro fortemente legato al mondo cinematografico e identitario. Nel maggio 2023 ha vinto il David di Donatello come Miglior Canzone Originale con il brano “Proiettili”, tratto dal film “Ti mangio il cuore”, presentato alla 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Il brano Sanremese “Eco” è un invito a guardare in faccia le proprie paure e a superarle, anticipando l’uscita del suo primo album in italiano, Joanita (Sony Music/Numero Uno), pubblicato il 21 febbraio 2025. In apertura i Laguna Bollente, duo di musicisti composto da Dunia Maccagni e Elia Fabbro. Emersi dalla scena post-punk veneta, si muovono su un orizzonte dalle sonorità lo-fi e DIY dai toni agitati. Info e tickets sul sito di Acieloaperto.

Foto: Joan Thiele, ufficio stampa Acieloaperto