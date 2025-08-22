La terza edizione di 53100, festival glocal sulle colline del Chianti

Torna, nella suggestiva location di Villa San Michele, la terza edizione di 53100, festival di musica elettronica e sperimentale promosso dai ragazzi di SOW, collettivo toscano ma con base da diversi anni in Olanda dove cura la serie di eventi Dusty Cabinets.

Dopo i primi due anni che vi abbiamo presentato con interviste per entrare nel cuore dell’evento, 53100 compie tre anni e dal 29 al 31 agosto 2025 presenterà un programma che, oltre a un folto numero di musicisti e Dj italiani e internazionali, include attività per scoprire le particolarità locali toscane e soprattutto del cuore del Chianti.

Il cuore pulsante di 53100 resta la programmazione musicale, che quest’anno si estenderà per tre giorni con set pomeridiani e notturni. Venerdì 29 settembre la programmazione è in mano a FANGO Radio, che introdurrà il festival agli ospiti e si districherà tra live, Dj set e talk per tutta la sera, accompagnati da una speciale cena di benvenuto.

Sabato e domenica avrà luogo la parte principale della tre giorni, con due palchi che animeranno dal primo pomeriggio fino alla notte.

Sabato 30 agosto le performance inizieranno alle 14:00 con la programmazione sul Day Stage, per proseguire fino alle 22:00. A seguire, il Night Stage aprirà le danze dalle 22:00 alle 04:00, con una maratona di live e DJ set che spaziano tra elettronica, techno, ambient e contaminazioni sperimentali. Domenica 31 agosto il programma ripartirà alle 14:00 per chiudersi, sempre con doppio palco, fino alle 02:00.



L’identità musicale del festival è da sempre curata con attenzione alla qualità e alla ricerca: tra gli ospiti delle scorse edizioni non sono mancati producer , musicisti e DJ legati alla scena underground europea. Anche quest’anno 53100 si conferma come spazio di incontro tra nuove sonorità e live set inediti.

Tra i nomi in scaletta, oltre al resident di SOW Camille Maria, Dj come Lil Mofo (NTS Tokyo), Etta Simone (affiliata a Maple Death) o giesse (Hundebiss, YOUTH), e i live più sperimentali di J.H. Guraj (Maple Death) o Polido (ANA).

Appuntamento quindi dal 29 al 31 di agosto, per gustarsi un’ultima fetta di estate con un’atmosfera che mischia le specialità locali a un approccio internazionale. A questo link tutte le informazioni del caso.