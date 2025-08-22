Menu

La terza edizione di 53100, festival glocal sulle colline del Chianti

Redazione

Share This Article
Share Post

Torna, nella suggestiva location di Villa San Michele, la terza edizione di 53100, festival di musica elettronica e sperimentale promosso dai ragazzi di SOW, collettivo toscano ma con base da diversi anni in Olanda dove cura la serie di eventi Dusty Cabinets.

Dopo i primi due anni che vi abbiamo presentato con interviste per entrare nel cuore dell’evento, 53100 compie tre anni e dal 29 al 31 agosto 2025 presenterà un programma che, oltre a un folto numero di musicisti e Dj italiani e internazionali, include attività per scoprire le particolarità locali toscane e soprattutto del cuore del Chianti.

Il cuore pulsante di 53100 resta la programmazione musicale, che quest’anno si estenderà per tre giorni con set pomeridiani e notturni. Venerdì 29 settembre la programmazione è in mano a FANGO Radio, che introdurrà il festival agli ospiti e si districherà tra live, Dj set e talk per tutta la sera, accompagnati da una speciale cena di benvenuto.

Sabato e domenica avrà luogo la parte principale della tre giorni, con due palchi che animeranno dal primo pomeriggio fino alla notte.

Sabato 30 agosto le performance inizieranno alle 14:00 con la programmazione sul Day Stage, per proseguire fino alle 22:00. A seguire, il Night Stage aprirà le danze dalle 22:00 alle 04:00, con una maratona di live e DJ set che spaziano tra elettronica, techno, ambient e contaminazioni sperimentali. Domenica 31 agosto il programma ripartirà alle 14:00 per chiudersi, sempre con doppio palco, fino alle 02:00.

L’identità musicale del festival è da sempre curata con attenzione alla qualità e alla ricerca: tra gli ospiti delle scorse edizioni non sono mancati producer , musicisti e DJ legati alla scena underground europea. Anche quest’anno 53100 si conferma come spazio di incontro tra nuove sonorità e live set inediti.

Tra i nomi in scaletta, oltre al resident di SOW Camille Maria, Dj come Lil Mofo (NTS Tokyo), Etta Simone (affiliata a Maple Death) o giesse (Hundebiss, YOUTH), e i live più sperimentali di J.H. Guraj (Maple Death) o Polido (ANA).

Appuntamento quindi dal 29 al 31 di agosto, per gustarsi un’ultima fetta di estate con un’atmosfera che mischia le specialità locali a un approccio internazionale. A questo link tutte le informazioni del caso.

Articoli Correlati:

Anche Tirzah, Yves Tumor, Primitive Art a Club To Club

Unknown Mortal Orchestra a Milano e in spiaggia a Ravenna

, , , ,
0Likes

You May Also Like

Se potessi ripercorrere in un attimo, nuotando controcorrente, le rapide di questo fiume oramai giunto al suo estuario, nella estrema fissità di questo mio prossimo viaggio nella noia orizzontale, sceglierei gli anni in cui la volta celeste non era altro che un enorme lenzuolo fatto a cielo e la luna una palla polverosa gettata nel vuoto e catturata con le unghie dall’egoismo del pianeta Terra. E noi, bimbi, cadevamo con essa per sempre, aggrappati in un infinto sprofondo gli uni agli altri, grazie a un gomitolo di lana nera. I grandi dimenticarono in fretta di avere un mondo con certe stelle enormi, sopra il capo, da osservare, mentre noi sacrificavamo la nostra noia migliore per costruire ponti sospesi nello spazio che ci allacciassero a un’agognata luna. La dipingemmo butterata e funesta, con maremoti sulla superficie di un ponto che non era mai tranquillo, ma tutta una schiuma fremente di gorghi e mostri marini. Nuovi esseri di ordinaria malinconia calpestavano un tappeto soffice come zucchero filato sparso su una teglia, in cui si radicavano piante cresciute dolci come torroni. Altre volte immaginammo un balzo da gigante come in mongolfiera, le tante mongolfiere tipiche di una domenica d’estate, un balzo che ci consentisse di fuggire all’avarizia terrestre e alle sue costrizioni. In anni in cui razzi enormi arrugginivano in volo, pensammo a uno sgangherato proiettile cavo sparato negli occhi della luna come nei film dei Meliès, in cui potessimo accovacciarci per il viaggio, assieme ai nostri migliori amici. Ma poi venne il tempo di un leggero disincanto, e, anche sognando a occhi aperti, non potevamo far altro che immaginarci tute e scafandri e missili scagliati a violentare qualche nuovo cielo. E poi, al ritorno, schivare incredibili uragani e tempeste, per posarci placidamente in un mare che ci accogliesse come un telo. Eravamo certo molto giovani e molto felici e pensavamo, con rabbia, di non dover invecchiare mai. (Matteo Marconi) Le puntate precedenti Back To The Future Vol. 9 - Stuart Adamson morì nel 2001 e nessuno ne parla più Back To The Future Vol. 8 - I Vines e il Verona dell'84-'85 Back To The Future Vol. 7 – “I figli degli operai, i figli dei bottegai!” Back To The Future Vol. 6 - Ekatarina Velika (EKV) Back To The Future Vol. 5 - Gli Air sul pianeta Vega Back To The Future Vol. 4 – “Stay” e gli angeli degli U2 Back To The Future Vol.3 - La lettera dei R.E.M. e di Thom Yorke Back To The Future Vol. 2 – Massimo rispetto per i metallari (1987-89) Back To The Future vol. 1 – L’estate di Napster 14 settembre 2010