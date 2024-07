Marie Davidson per Fuck Normality a Eremo Club

Fuck Normality, progetto e festival nato in Salento, e il Giovedi Friendly di Eremo Club di Molfetta, in provincia di Bari, insieme per una notte. Giovedì 18 luglio sarà una serata speciale non solo per la collaborazione tra queste due realtà, ma per la line-up che vedrà per l’unica data nel Sud Italia di Marie Davidson, artista franco-canadese, dj e prolifica polistrumentista con un multiforme progetto dance-pop con un recente passato in Ninja Tune e un nuoov sodalizio con l’etichetta DEEWEE dei Soulwax.

Con lei saranno all’Eremo un nome che non ha bisogno di presentazione come Populous, la keniana Kabeaushè con il suo ibrido pop tra Nyege Nyege, colonne sonore di Bollywood e Tyler, The Creator, sound intriso di sensibilità pop che va da Prince a Bollywood e Tyler, the Creator. Il Future/Intelligent pop è probabilmente il modo migliore per descrivere la loro musica, un evento molto raro nel panorama musicale africano, Simona Beat, resident di Radio Raheem ed è parte attiva del movimento/crew/festa Tropicantesimo e le Playgirls from Caracas, duo spesso presente nelle serate targate Fuck Normality.

Le prevendite sono disponibili su DICE.

Per info e aggiornamenti, segui Fuck Normality su Instagram.