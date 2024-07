Con “Hole Erth” Toro Y Moi mette ordine nel cassetto dei ricordi

Il nuovo album del musicista e produttore statunitense, al secolo Chazwick Bradley Bundlick, arriva a due anni di distanza da “Mahal”, esordio per Dead Oceans ed ottavo a nome Toro Y Moi. A “Hole Erth”, registrato tra il 2023 e il 2024, hanno partecipato diversi ospiti, tra cui Ben Gibbard (Death Cab for Cutie, The Postal Service), Kevin Abstract, Porches e Glaive. Da qualche giorno è uscito il videoclip per la magnifica ballad “Heaven”, con il feat. proprio del leader dei Brockhampton.

Il titolo omaggia il magazine di controcultura Whole Earth Catalog attivo tra la fine anni 60’ e degli anni 90’. Mentre Toro y Moi si è costruito da tempo la reputazione di reinventarsi da un disco all’altro, “Hole Erth” potrebbe rappresentare il suo perno musicale più audace fino ad oggi. L’album sintetizza anthem dal gusto pop-punk e rap malinconico in uno stile moderno e originale, costante nella continua ricerca sonora dell’artista di stanza a Oakland. Un compendio del background musicale di Chaz Bear, dall’immersione infantile nel punk di scuola emo fino al suo passato prossimo da produttore per alcuni dei più grandi nomi dell’hip-hop contemporaneo.

‘Hole Erth’ esce il prossimo 6 Settembre per Dead Oceans, di seguito la tracklist:

01 Walking in the Rain

02 CD-R

03 HOV

04 Tuesday

05 Hollywood [ft. Benjamin Gibbard]

06 Reseda [ft. Duckwrth and Elijah Kessler]

07 Babydaddy

08 Madonna [ft. Don Toliver]

09 Undercurrent [ft. Don Toliver and Porches]

10 Off Road

11 Smoke [ft. Kenny Mason]

12 Heaven [ft. Kevin Abstract and Lev]

13 Starlink [ft. Glaive]

Photo Credit: India Sleem