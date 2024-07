L’agenda dei Live della settimana (#29, 2024)

Torna l’iniziativa del comune di Modigliana, in provincia di Forlì-Cesena, per un Festival a offerta libera che aiuterà le comunità duramente colpite dall’alluvione del 2023. Venerdì con Marta Del Grandi, Emma Nolde, Arianna Pasini; mentre sabato c’è grande attesa per Nada e Cristina Donà.

Lunedì 15 Luglio – MOGWAI, Sequoie Music Park, Bologna

I Mogwai sono un gruppo musicale post-rock britannico formatosi nel 1996 a Glasgow. Ambiziosi, eterogenei, ricercati sia nella loro complessità che semplicità e dalla trasversalità impressionante, i Mogwai trascendono confini e regole di generi e parole, scalando con pathos e naturalezza le Top Ten UK. Elementi elettronici e texturizzati, certificazioni d’oro e d’argento e un’eccezionale presenza nelle colonne sonore, i Mogwai sono parte essenziale del tessuto sonoro degli ultimi decenni e una band assolutamente inimitabile. Il loro album del 2021 As the Love Continues ha ottenuto il primo posto in classifica e una nomination al Mercury Prize. Prevendita attiva su Dice.

Giovedì 18 Luglio – KING HANNAH, Mojotic Festival, Genova

I King Hannah sono una di quelle band dove la musica è tutto: Hannah Merrick e Craig Whittle dei King Hannah sono legati da un amore per gli anni ’90. Dopo il successo del singolo “Crème Brûlée” e dell’EP “Tell Me Your Mind and I’ll Tell You Mine”, firmano per City Slang e pubblicano l’esordio “I’m Not Sorry, I Was Just Being Me” nel 2022. La loro musica evoca atmosfere noir e richiama artisti come Anna Calvi, Mazzy Star e Portishead. Vengono da Liverpool, mettono nei loro dischi un po’ di nostalgia precoce, fanno suonare le canzoni come viaggi nell’ignoto. La band presenterà “Big Swimmer”, uscito lo scorso 31 Maggio: anticipato dal singolo omonimo che vede la collaborazione con Sharon Van Etten, nasce da storie e riflessioni sui loro viaggi mentre il duo condivideva il palco con Kurt Vile, Kevin Morby, Thurston Moore lungo tutta l’Europa e il Nord America. La location è il Porto Antico di Genova. Prevendita disponibile su Dice.

Giovedì 18 Luglio – MARIE DAVIDSON + POPOLOUS, Eremo Club, Molfetta (BA)

Eremo Club e Fuck Normality Festival presentano l’iconico talento di Marie Davidson nel Giovedì Friendly – Fucknormality edition del prossimo 18 luglio: un attesissimo ritorno dal vivo per l’artista franco canadese, che ritrova i beat della club culture più minimale ed evocativa. Opening act d’eccezione sarà il performer e producer kenyota Kabeaushé, miscela di pop, hip-hop ed elettronica in area Nyege Nyege. Inoltre si alterneranno alle consolles: Populous, amatissimo producer, dj e sound designer salentino; Simona Beat, anima soul, resident dj di Radio Raheem e parte della crew di Tropicantesimo. Playgirls from Caracas, un frizzante ed elegantissimo fritto misto che trasforma le situazioni più timide in sfrenate notti danzanti. Prevendita attiva su Dice, botteghino 15 Euro.

Venerdì 19 Luglio – RUFUS WAINWRIGHT, Piazza San Giorgio, Melpignano (LE)

Elogiato dal New York Times per la sua “genuina originalità”, Rufus Wainwright si è distinto nel panorama musicale come uno dei più raffinati vocalist, autori e compositori della sua generazione. Ogni concerto assume le sembianze di un piccolo scrigno sonoro dal quale fuoriescono sound che abbracciano sonorità più classiche, fondendosi con scenari della tradizione folk e pop. Un versatile menestrello che si destreggia con passione e onestà tra le sfaccettature del suo animo, mettendo in luce risvolti melodrammatici, ma anche sonorità decise attraverso un’amabile e raffinata fusione di diversi generi musicali. Figlio di artisti folk, il 2023 è stato l’anno in cui Wainwright ha intrapreso un viaggio alla riscoperta delle radici musicali che hanno caratterizzato la sua famiglia, dando vita all’album Folkocracy in cui sono racchiusi anche numerosi duetti folk con artisti del calibro di Chaka Khan, John Legend, Anohni e molti altri. Ha scritto due opere liriche e numerose canzoni per il cinema e la televisione. Per anni ha lavorato al suo primo musical di Opening Night di John Cassavetes per il West End con Ivo van Hove, debuttando al Gielgud Theater nel marzo 2024. Biglietti a questo link.

Sabato 20 Luglio – YIN YIN, Anfiteatro Del Venda, Galzignano Terme (PD)

Il viaggio dei fondatori Yves Lennertz e Kees Berkers è iniziato quando hanno inciso un’audiocassetta in cui si delineavano influenze e riferimenti alla musica del Sud Est Asiatico degli anni ‘60 e ‘70. Una volta che l’idea artistica prende forma, si riuniscono in sala prove per registrare la loro musica, muniti di una moltitudine di strumenti, un paio di microfoni e alcuni amici. Dopo un cambio nella formazione, Kees Berkers, Remy Scheren, Robbert Verwijlen e Erik Bandt, partono, nel 2022, alla conquista dei palchi del continente europeo, con un live di irresistibile carica. Il loro album di esordio, “The rabbit that hunts tigers”, esce nel 2019; del 2022 “The Age of Aquarius”; il singolo “The year of the rabbit” anticipa il terzo album su Glitterbeat, “Mount Matsu”, recensito dal nostro Nicola Guerra. Prevendita su Dice a 17,25.

Sabato 20 Luglio – SUBSONICA, Arena Della Regina, Cattolica (RN)

Dopo il successo nei palasport, arriva dunque il tour estivo facendo sempre più sentire la voglia dei Subsonica di non scendere dal palco e con queste nuove date de “La bolla tour” presentare dal vivo le canzoni dell’album “Realtà aumentata” ma anche tutti i loro grandi successi. Nati nel 1996 Samuel (cantante), Max Casacci (produttore e chitarrista), Boosta (tastierista), Ninja (batterista), e Vicio (bassista), che ha sostituito Pierfunk dal 1999. La band, influenzata da ritmi underground e linguaggi sonori sperimentali, ha rivoluzionato la scena e creato un sound riconoscibile, coniugando suoni elettronici, incisività melodica italiana e grande carica sul palco. Nella loro carriera hanno pubblicato i capolavori “Subsonica” uscito nel 1997 e “Microchip emozionale” del 1999, poi “Amorematico” del 2002 che conta 100.000 copie vendute, “Terrestre” del 2005, 110.000 copie vendute, “L’eclissi” del 2007, “Eden” del 2011, certificato platino, “Una Nave in una Foresta” del 2014, certificato platino, la raccolta del 2008 “Nel vuoto per mano 1997/2007”, certificata platino, e il discusso “8” che li ha portati vicino allo scioglimento. Durante l’80° Edizione della Mostra del Cinema di Venezia, i Subsonica vengono insigniti del Premio Speciale “Soundtrack Stars Award” per la musica di “Adagio”, film di Stefano Sollima. Biglietti qua.

Sabato 20 Luglio – TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI, Hana-Bi, Marina di Ravenna

Un live speciale, un'”esplosione di energia rumorosa” per celebrare 30 anni di musica, avventure e indipendenza. Nel panorama italiano di musica alternativa, i Tre Allegri Ragazzi Morti (TARM) rappresentano una vera e propria istituzione. Il trio, composto da Davide Toffolo, Enrico Molteni e Luca Masseroni, ha scritto pagine cruciali nella storia della musica indipendente nostrana. Il loro stile musicale è caratterizzato da arrangiamenti prettamente punk, con influenze blues e indie rock statunitensi. I loro testi sono ironici, critici e riflessivi. Affrontano temi sociali e personali, con un linguaggio diretto ed evocativo. Un’occasione anche per ascoltare i nuovi brani dei TARM pubblicati su Garage Pordenone il 12 aprile 2024 da La Tempesta Dischi. Ingresso libero.