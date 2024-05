“Here in the Pitch” è il nuovo album di Jessica Pratt

Cinque anni dopo Quiet Signs, pubblicato all’inizio del 2019, la cantautrice californiana Jessica Pratt ritorna con il suo quarto album in studio, Here in the Pitch, che esce oggi per la Mexican Summer. Pratt aveva annunciato l’uscita dell’album a febbraio, condividendo anche il primo singolo tratto dal lavoro, la brillante “Life Is”, accompagnato da un video girato da lei stessa e da Colby Droscher.

Misterioso e ipnotico quanto il — se non più del — suo predecessore, il disco è stato ispirato dal mondo hippie di Los Angeles e in particolare dalla fine di esso, nel tentativo di indagare e di esplorare la «dark side of the Californian dream». Pratt ha già annunciato un ampio tour europeo e statunitense: sarà, per esempio, al Primavera Sound Festival di Barcellona il 31/05 e in altre città europee a giugno, per poi spostarsi, dalla metà del medesimo mese in avanti, negli States. Nelle ultime settimane Pratt aveva condiviso due ulteriori singoli tratti dal disco, “World on a String”, accompagnato anche questo da un video, e “The Last Year”, brano che chiude il disco.